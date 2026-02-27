BVC vor Pflichtspielstart gegen SG Bramsche

Nach rund dreieinhalb Monaten Winterpause kehrt der BV Clusorth-Bramhar in den Pflichtspielbetrieb zurück. Zum Auftakt steht direkt eine Begegnung an, die bereits im Hinspiel für reichlich Gesprächsstoff gesorgt hatte: Die SG Bramsche ist zu Gast. Die Partie markiert nicht nur den sportlichen Neustart, sondern auch eine erste Standortbestimmung nach der intensiven Vorbereitungsphase.
Der letzte Test vor dem Pflichtspielstart endete für den BVC mit einem deutlichen 0:7 gegen die U19 des SV Olympia Laxten. Auch wenn Ergebnisse aus Vorbereitungsspielen nur begrenzte Aussagekraft besitzen, wirkte die Niederlage als spürbarer Dämpfer. Intern wurde die Partie aufgearbeitet, Fehler analysiert und Konsequenzen für Training und Spielweise gezogen. Nun liegt der Fokus darauf, die gewonnenen Erkenntnisse im Ligabetrieb umzusetzen und wieder Stabilität auf den Platz zu bringen.
Die SG Bramsche überwintert auf dem achten Tabellenplatz und präsentiert sich damit als gefestigtes Team im Mittelfeld der Liga. Besonders in der Offensive verfügt die Mannschaft über Qualität: Niko Franken und Steffen Schotte führen mit jeweils sieben Treffern die interne Torschützenliste an und zählen zu den prägenden Angreifern. Wie die Gäste aus der Winterpause kommen, bleibt abzuwarten, doch ihr Potenzial macht sie zu einem ernstzunehmenden Gegner.
Das erste Aufeinandertreffen der Saison ist vielen Beteiligten noch lebhaft in Erinnerung. In einer turbulenten Partie lag der BVC zwischenzeitlich mit 2:5 in Unterzahl zurück, zeigte jedoch große Moral, kämpfte sich zurück und sicherte sich am Ende noch einen Punkt. Trotz dieser Aufholjagd spricht die Gesamtbilanz der Duelle leicht für die Mannschaft aus Bramsche.
Der Pflichtspielauftakt verspricht somit Spannung: Der BVC will die Winterpause hinter sich lassen, die Lehren aus der Vorbereitung nutzen und gegen einen offensivstarken Gegner ein Zeichen zum Start der zweiten Saisonhälfte setzen.