BVC vor Pflichtspielstart gegen SG Bramsche

– Foto: SV Adler Messingen

Nach rund dreieinhalb Monaten Winterpause kehrt der BV Clusorth-Bramhar in den Pflichtspielbetrieb zurück. Zum Auftakt steht direkt eine Begegnung an, die bereits im Hinspiel für reichlich Gesprächsstoff gesorgt hatte: Die SG Bramsche ist zu Gast. Die Partie markiert nicht nur den sportlichen Neustart, sondern auch eine erste Standortbestimmung nach der intensiven Vorbereitungsphase.

Lehren aus der Vorbereitung

Der letzte Test vor dem Pflichtspielstart endete für den BVC mit einem deutlichen 0:7 gegen die U19 des SV Olympia Laxten. Auch wenn Ergebnisse aus Vorbereitungsspielen nur begrenzte Aussagekraft besitzen, wirkte die Niederlage als spürbarer Dämpfer. Intern wurde die Partie aufgearbeitet, Fehler analysiert und Konsequenzen für Training und Spielweise gezogen. Nun liegt der Fokus darauf, die gewonnenen Erkenntnisse im Ligabetrieb umzusetzen und wieder Stabilität auf den Platz zu bringen.

SG Bramsche mit gefährlicher Offensive

Die SG Bramsche überwintert auf dem achten Tabellenplatz und präsentiert sich damit als gefestigtes Team im Mittelfeld der Liga. Besonders in der Offensive verfügt die Mannschaft über Qualität: Niko Franken und Steffen Schotte führen mit jeweils sieben Treffern die interne Torschützenliste an und zählen zu den prägenden Angreifern. Wie die Gäste aus der Winterpause kommen, bleibt abzuwarten, doch ihr Potenzial macht sie zu einem ernstzunehmenden Gegner.