BVC startet in die Rückrunde

Acht Wochen nach dem letzten Pflichtspiel erwacht der BV Clusorth-Bramhar aus dem Winterschlaf. Für die Erste Herren beginnt nun die Vorbereitung auf die verbleibenden Aufgaben der Saison. Den inoffiziellen Startschuss markiert – ganz im Stil des Vereins – ein gemeinsamer Abend beim Griechen. Was einst als lockerer Auftakt begann, ist längst zur festen Tradition geworden und gehört beim BVC inzwischen genauso dazu wie das erste Training.
Ab Montag wird es dann wieder ernst: Die Mannschaft steht erstmals wieder gemeinsam auf dem Platz und nimmt die sportliche Arbeit auf. In den kommenden Wochen wartet ein dichtes Programm auf das Team, das sowohl körperlich als auch taktisch fordern soll. Insgesamt fünf Testspiele sind angesetzt, die den Spielern Wettkampfpraxis geben und dem Trainerteam wichtige Erkenntnisse liefern sollen.
Den Auftakt bildet am 1. Februar ein Duell mit dem SV Flechum auf dem Kunstrasen in Laxten. Es folgt ein Auswärtsspiele beim FC Wesuwe sowie weitere Begegnungen gegen den SV Victoria Gersten und den SV Union Lohne II in Clusorth. Den Abschluss der Testphase bildet am 19. Februar das Spiel gegen die U19 des SV Olympia Laxten. Diese Partie erhält eine besondere Note, denn mit Leonard Wübbels kehrt ein bekanntes Gesicht an seine alte Wirkungsstätte zurück – ein Wiedersehen, das sportlich wie emotional seinen Reiz hat.
Cheftrainer Marius Frerich blickt mit Vorfreude auf die kommenden Wochen und verbindet den Neustart mit klaren Erwartungen. „Der Vorbereitungsstart beim Griechen ist mittlerweile eine schöne Tradition geworden und immer wieder sehr gesellig. Ab nächster Woche geht es dann nach der langen Winterpause endlich wieder los. Wir konnten in den vergangenen Wochen neue Kraft tanken und wollen uns nun intensiv auf die restliche Saison vorbereiten. Vor der Pause haben wir viele wichtige Eindrücke gesammelt – sowohl in dem, was uns stark macht, als auch in den Bereichen, die wir noch verbessern können. Genau daran wollen wir jetzt gemeinsam arbeiten und bestimmte Abläufe in den Trainingseinheiten sowie in den fünf Testspielen weiter festigen. Jetzt hoffen wir natürlich noch, dass der Wettergott eine gute Vorbereitung zulässt.“
Die Richtung ist damit klar: Der BVC will die Rückrunde nicht nur verwalten, sondern aktiv gestalten. Mit frischer Energie, strukturiertem Training und gezielten Härtetests soll das Fundament für eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte gelegt werden. Der Ball rollt wieder in Clusorth – und der BVC ist bereit.