– Foto: André Nückel

BVC startet in die Rückrunde Nach der Winterpause beginnt für die Erste Herren die Vorbereitung – fünf Testspiele und klare Ziele sollen den Weg in die zweite Saisonhälfte ebnen Verlinkte Inhalte KL Süd-Mitte Emsland BV Clusorth

Acht Wochen nach dem letzten Pflichtspiel erwacht der BV Clusorth-Bramhar aus dem Winterschlaf. Für die Erste Herren beginnt nun die Vorbereitung auf die verbleibenden Aufgaben der Saison. Den inoffiziellen Startschuss markiert – ganz im Stil des Vereins – ein gemeinsamer Abend beim Griechen. Was einst als lockerer Auftakt begann, ist längst zur festen Tradition geworden und gehört beim BVC inzwischen genauso dazu wie das erste Training.

Ab Montag wird es dann wieder ernst: Die Mannschaft steht erstmals wieder gemeinsam auf dem Platz und nimmt die sportliche Arbeit auf. In den kommenden Wochen wartet ein dichtes Programm auf das Team, das sowohl körperlich als auch taktisch fordern soll. Insgesamt fünf Testspiele sind angesetzt, die den Spielern Wettkampfpraxis geben und dem Trainerteam wichtige Erkenntnisse liefern sollen. Den Auftakt bildet am 1. Februar ein Duell mit dem SV Flechum auf dem Kunstrasen in Laxten. Es folgt ein Auswärtsspiele beim FC Wesuwe sowie weitere Begegnungen gegen den SV Victoria Gersten und den SV Union Lohne II in Clusorth. Den Abschluss der Testphase bildet am 19. Februar das Spiel gegen die U19 des SV Olympia Laxten. Diese Partie erhält eine besondere Note, denn mit Leonard Wübbels kehrt ein bekanntes Gesicht an seine alte Wirkungsstätte zurück – ein Wiedersehen, das sportlich wie emotional seinen Reiz hat.