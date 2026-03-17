BVC Clusorth Bramhar vor Auswärtstest beim SuS Darme

Nach der 1:3-Niederlage in Varenrode reist die Erste Herren des BVC Clusorth Bramhar am Wochenende zum SuS Darme. Ein hartes Auswärtsspiel wartet – diesmal soll die Führung nicht wieder verspielt werden.
Für die Erste Herren des BVC Clusorth Bramhar steht bereits die nächste Herausforderung an. Nach der ernüchternden 1:3-Pleite in Varenrode gilt es, die aus der Hinrunde bekannten Stärken wieder auf den Platz zu bringen – vor allem mehr Konsequenz in beiden Strafräumen.
Der Gegner, SuS Darme, hat in den letzten fünf Partien nur einmal gewonnen – die gleiche Ausbeute wie der BVC. Trotz des Tabellenplatzes zehn gilt Darme defensiv als solide: Mit erst 26 Gegentoren zählt die Abwehr zu den besseren der Liga.
Die Erinnerungen an das Hinspiel sind noch frisch: Nach einer souveränen 2:0-Führung musste sich der BVC am Ende mit einem 2:2 begnügen. Diese Erfahrung soll diesmal als Motivation dienen, die Partie konzentriert und geschlossen anzugehen.
BVC Spieler Paul Tholen warnt vor der Intensität des Gegners: „Gegen Darme wird es erfahrungsgemäß immer intensiv. Sie sind eine robuste und unangenehme Mannschaft, die gerade zu Hause schwer zu bespielen ist. Für uns wird es wichtig sein, von Beginn an konzentriert aufzutreten und als Team geschlossen zu arbeiten. Wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen und die einfachen Fehler abstellen, bin ich überzeugt, dass wir dort wieder gewinnen können.“