BVC Clusorth Bramhar vor Auswärtstest beim SuS Darme Nach dem Rückschlag in Varenrode: Jetzt soll die Wende kommen von Redaktion · Heute, 12:14 Uhr · 0 Leser

Nach der 1:3-Niederlage in Varenrode reist die Erste Herren des BVC Clusorth Bramhar am Wochenende zum SuS Darme. Ein hartes Auswärtsspiel wartet – diesmal soll die Führung nicht wieder verspielt werden.

Fr., 20.03.2026, 19:30 Uhr SuS Darme 1926 SuS Darme BV Clusorth-Bramhar BV Clusorth 19:30 live PUSH Spieltext SuS Darme - BV Clusorth

Für die Erste Herren des BVC Clusorth Bramhar steht bereits die nächste Herausforderung an. Nach der ernüchternden 1:3-Pleite in Varenrode gilt es, die aus der Hinrunde bekannten Stärken wieder auf den Platz zu bringen – vor allem mehr Konsequenz in beiden Strafräumen. Der Gegner, SuS Darme, hat in den letzten fünf Partien nur einmal gewonnen – die gleiche Ausbeute wie der BVC. Trotz des Tabellenplatzes zehn gilt Darme defensiv als solide: Mit erst 26 Gegentoren zählt die Abwehr zu den besseren der Liga.