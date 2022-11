Knapp konnte sich der BV Bergisch Neukirchen durchsetzen. – Foto: Nils Weinbrenner

BVBN setzt sich in Unterzahl durch In der Fußball-Kreisliga taten sich die Favoriten am Wochenende zum Teil schwer.

Genclerbirligi Opladen – 1. Spielvereinigung Solingen-Wald II 0:1 (0:0). Die Opladener boten dem Tabellenfünften aus Solingen lange Paroli, mussten aber nach 51 Minuten den entscheidenden Treffer hinnehmen. In der Offensive kam die Mannschaft um Spielertrainer Mehmet Sezer indes kaum zum Zug, so dass die Punkte nach Solingen gingen.

1. FC Solingen – BV Bergisch Neukirchen 2:3 (2:2). Der Spitzenreiter aus Bergisch Neukirchen ist beim Abstiegskandidaten in Solingen mit einem blauen Auge davongekommen. Eric Seinsch hatte den Liga-Primus zwar schon nach sechs Minuten in Führung geschossen, die Gastgeber aber kurz darauf bereits wieder den Gleichstand hergestellt. Nach einer Roten Karte für Eric Rappen wegen groben Foulspiels mussten die Gäste ab der 23. Minute in Unterzahl spielen, was die Aufgabe zusätzlich erschwerte. Auf die erneute Führung durch Lukas Schröder (32.) hatten die Gastgeber noch eine Antwort (44.). Das 3:2 durch Prince Godwin (66.) markierte jedoch die Entscheidung.