BVB-Verteidiger geht zu Aris Limassol

Der BVB hat den Wechsel von David Lelle bekannt gegeben. Der 22-jährige Innenverteidiger verlässt die U23 des BVB mit sofortiger Wirkung und wechselt zum zypriotischen Erstligisten Aris Limassol.
Lelle kam im Sommer 2024 von Holstein Kiel II nach Dortmund und sammelte in zweieinhalb Jahren 32 Pflichtspiele für den BVB-Nachwuchs. Im Januar 2025 stand er erstmals im Kader der ersten Mannschaft, kam aber nie zum Einsatz.
Sportlicher Leiter Ingo Preuß lobt Lelle: "David hat sich in unserer U23 jederzeit sehr positiv eingebracht und professionell verhalten. Für seine neue Aufgabe bei Aris Limassol wünschen wir ihm alles Gute."
Lelle unterschreibt bei Aris Limassol einen Zweieinhalbjahresvertrag bis Sommer 2028. Die Ablösesumme wurde nicht bekannt gegeben. Sein Marktwert liegt laut dem Internetportal „Transfermarkt.de“ bei 150.000 €.