BVB und Schalke marschieren, Fortuna gewinnt Derby, Pleite für MSV

Das sind die nächsten Spieltage

9. Spieltag

Sa., 18.10.25 11:00 Uhr 1. FC Köln - MSV Duisburg

Sa., 18.10.25 11:00 Uhr FC Viktoria Köln - Fortuna Düsseldorf

Sa., 18.10.25 12:00 Uhr FSV Mainz 05 - SV Elversberg



10. Spieltag

Sa., 25.10.25 11:00 Uhr MSV Duisburg - FC Viktoria Köln

Sa., 25.10.25 15:00 Uhr SV Elversberg - Alemannia Aachen

So., 26.10.25 14:30 Uhr FSV Mainz 05 - 1. FC Köln

_______________

So läuft der Spieltag in der Gruppe H

Die U19 von Bayer Leverkusen kam gegen den SV Wehen Wiesbaden nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Nach kräftezehrenden Wochen mit Spielen in der Youth League und der DFB-Nachwuchsliga reichten die Kräfte am Ende nicht. Die Gäste aus Wiesbaden führten nach einem Treffer von Amin Husovic bereits nach zwei Minuten. Leverkusen stemmte sich gegen die Niederlage, kam nach dem Seitenwechsel durch Jonah Louis Berghoff zum Ausgleich (53.), doch zu mehr sollte es nicht mehr reichen.

Einen klaren 4:0-Erfolg hat indes Spitzenreiter Borussia Dortmund gegen Schlusslicht TSV Schott Mainz eingefahren. Mit einem Dreierpack überzeugte Mathis Albert (30./45./46.), das zwischenzeitliche 2:0 erzielte Luca Reggiani (41.). Die Borussen sind nach sieben Spielen weiter ungeschlagen. Dich auf den Fersen bleibt der VfL Bochum, der am Mittag Rot-Weiss Essen mit 2:1 bezwang. Nach einem 1:1 zur Pause sorgte Desmond Jayden Fischer nach 65 Zeigerumdrehungen für die Entscheidung.