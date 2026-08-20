BVB um Popp starten gegen Bielefeld, Schalke & MSV auch im Einsatz

Die Frauen-Regionalliga West startet in die Saison 2026/27. Bereits am Donnerstagabend eröffnen Borussia Dortmund und der DSC Arminia Bielefeld den 1. Spieltag. Am Sonntag greifen die übrigen 14 Mannschaften ein. Besonders im Fokus stehen dabei die fünf Aufsteiger sowie der aus einer höheren Spielklasse abgestiegene VfR Warbeyen.
Der erste Anpfiff der neuen Spielzeit erfolgt bereits am Donnerstag um 19 Uhr. Borussia Dortmund empfängt den DSC Arminia Bielefeld und eröffnet damit die neue Saison der Frauen-Regionalliga West. Beide Mannschaften können mit einem Sieg zumindest für einige Tage die erste Tabellenführung der Saison übernehmen.
Am Sonntag wird der Spieltag ab 13 Uhr fortgesetzt. Den Anfang machen die SGS Essen II und der SC Fortuna Köln. Eine Stunde später empfängt der FSV Gütersloh den VfR Warbeyen. Warbeyen geht dabei nach dem Abstieg mit einer veränderten Ausgangslage in die neue Saison und bekommt es direkt auswärts mit Gütersloh zu tun.
Ab 15 Uhr stehen zwei weitere Begegnungen auf dem Programm. Aufsteiger SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund feiert gegen die DJK Wacker Mecklenbeck seine Premiere in der neuen Spielklasse. Zeitgleich beginnt auch für den FC Schalke 04 das Abenteuer Regionalliga. Die Königsblauen treten bei Vorwärts Spoho 98 an.
Eine halbe Stunde später folgen die letzten drei Partien des 1. Spieltags. Dabei stehen weitere Aufsteiger besonders im Blickpunkt. Rhenania Bottrop empfängt um 15.30 Uhr den 1. FFC Recklinghausen. Für Bottrop ist es nach dem Aufstieg der erste Härtetest auf dem neuen Niveau.
Auch die DJK Südwest Köln startet mit einem Heimspiel. Gegner ist Bayer 04 Leverkusen II, das zum Kreis der etablierten Mannschaften der Liga gehört. Für die Kölnerinnen bietet der Auftakt damit direkt die Gelegenheit, sich mit einem bekannten Regionalliga-Team zu messen.
Komplettiert wird der Spieltag durch das Duell zwischen dem MSV Duisburg und dem SSV Rhade 1925. Der MSV gehört ebenfalls zu den fünf Aufsteigern und beginnt die neue Spielzeit vor eigenem Publikum. Damit stehen am Sonntag vier der fünf Liganeulinge vor Heimaufgaben, lediglich Schalke muss zum Auftakt auswärts antreten.
2. Spieltag
So., 30.08.26 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - FSV Gütersloh 2009
So., 30.08.26 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund
So., 30.08.26 13:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - MSV Duisburg
So., 30.08.26 15:00 Uhr SSV Rhade 1925 - Borussia Dortmund
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfR Warbeyen - DJK Südwest Köln
So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - Vorwärts Spoho 98
So., 30.08.26 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - Rhenania Bottrop
So., 30.08.26 17:00 Uhr FC Schalke 04 - SGS Essen II
3. Spieltag
So., 06.09.26 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - FC Schalke 04
So., 06.09.26 13:00 Uhr SGS Essen II - 1. FFC Recklinghausen
So., 06.09.26 14:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 - SSV Rhade 1925
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund - MSV Duisburg
So., 06.09.26 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - Bayer 04 Leverkusen II
So., 06.09.26 15:00 Uhr Borussia Dortmund - DJK Wacker Mecklenbeck
So., 06.09.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - VfR Warbeyen
So., 06.09.26 15:30 Uhr DJK Südwest Köln - DSC Arminia Bielefeld