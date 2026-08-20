BVB um Popp starten gegen Bielefeld, Schalke & MSV auch im Einsatz Die Frauen-Regionalliga West startet in die Saison 2026/27. Borussia Dortmund eröffnet gegen Arminia Bielefeld, am Sonntag folgen sieben weitere Partien. von André Nückel · Heute, 11:31 Uhr · 0 Leser

Alexandra Popp (l.) ist wohl die bekannteste Spielerin, die jemals in der Regionalliga gespielt hat. – Foto: IMAGO / Jan Huebner

Die Frauen-Regionalliga West startet in die Saison 2026/27. Bereits am Donnerstagabend eröffnen Borussia Dortmund und der DSC Arminia Bielefeld den 1. Spieltag. Am Sonntag greifen die übrigen 14 Mannschaften ein. Besonders im Fokus stehen dabei die fünf Aufsteiger sowie der aus einer höheren Spielklasse abgestiegene VfR Warbeyen.

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Die Vereinsverwaltung findest du hier. >>> Hier geht es zur Tabelle der Frauen-Regionalliga West >>> Folge Frauenfußball auf WhatsApp ________________ Dortmund und Bielefeld eröffnen die Saison Der erste Anpfiff der neuen Spielzeit erfolgt bereits am Donnerstag um 19 Uhr. Borussia Dortmund empfängt den DSC Arminia Bielefeld und eröffnet damit die neue Saison der Frauen-Regionalliga West. Beide Mannschaften können mit einem Sieg zumindest für einige Tage die erste Tabellenführung der Saison übernehmen. Am Sonntag wird der Spieltag ab 13 Uhr fortgesetzt. Den Anfang machen die SGS Essen II und der SC Fortuna Köln. Eine Stunde später empfängt der FSV Gütersloh den VfR Warbeyen. Warbeyen geht dabei nach dem Abstieg mit einer veränderten Ausgangslage in die neue Saison und bekommt es direkt auswärts mit Gütersloh zu tun.

Ab 15 Uhr stehen zwei weitere Begegnungen auf dem Programm. Aufsteiger SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund feiert gegen die DJK Wacker Mecklenbeck seine Premiere in der neuen Spielklasse. Zeitgleich beginnt auch für den FC Schalke 04 das Abenteuer Regionalliga. Die Königsblauen treten bei Vorwärts Spoho 98 an. Vier Aufsteiger sind am Sonntag gefordert Eine halbe Stunde später folgen die letzten drei Partien des 1. Spieltags. Dabei stehen weitere Aufsteiger besonders im Blickpunkt. Rhenania Bottrop empfängt um 15.30 Uhr den 1. FFC Recklinghausen. Für Bottrop ist es nach dem Aufstieg der erste Härtetest auf dem neuen Niveau.

Auch die DJK Südwest Köln startet mit einem Heimspiel. Gegner ist Bayer 04 Leverkusen II, das zum Kreis der etablierten Mannschaften der Liga gehört. Für die Kölnerinnen bietet der Auftakt damit direkt die Gelegenheit, sich mit einem bekannten Regionalliga-Team zu messen. Komplettiert wird der Spieltag durch das Duell zwischen dem MSV Duisburg und dem SSV Rhade 1925. Der MSV gehört ebenfalls zu den fünf Aufsteigern und beginnt die neue Spielzeit vor eigenem Publikum. Damit stehen am Sonntag vier der fünf Liganeulinge vor Heimaufgaben, lediglich Schalke muss zum Auftakt auswärts antreten. So läuft der Spieltag

Spieltext Bor.Dortmund - DSC Arminia

So., 23.08.2026, 13:00 Uhr SGS Essen SGS Essen II SC Fortuna Köln Fortuna Köln 13:00 PUSH