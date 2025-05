BVB-U23 im Abstiegskampf: U19-Coach Tullberg übernimmt vorzeitig

Schon viele Monate stand keine NRW-Mannschaft mehr auf einem Abstiegsplatz in der 3. Liga. Doch plötzlich trennt Borussia Dortmund II nur noch sechs Tore vom ersten Abstiegsplatz, den der punktgleiche VfB Stuttgart II belegt. Beide Mannschaften stehen sich zum womöglich vorentscheidenden Duell am Freitag gegenüber.

Zwei Spieltage vor Schluss haben die Verantwortlichen nun die Reißleine gezogen und Chefcoach Jan Zimmermann am heutigen Montag mit sofortiger Wirkung freigestellt. U19-Coach Mike Tullberg, der in der laufenden Spielzeit schon interimsweise in der Bundesliga eingesprungen war, sollte erst zur neuen Saison die U23 übernehmen. Dies passiert nun vorzeitig.