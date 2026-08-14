 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

BVB - Schalke, HSV - Werder, RWE - RWO - mehr geht nicht!

Der 2. Spieltag der U19-DFB-Nachwuchsliga bringt Borussia Dortmund gegen Schalke 04, HSV gegen Werder Bremen und Rot-Weiss Essen gegen RWO. Auch Bayern und Köln sind gefordert.

von André Nückel · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Schalke muss zum BVB.
Schalke muss zum BVB. – Foto: Christian Bunge

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Der 2. Spieltag der DFB-Nachwuchsliga der U19 hat einiges zu bieten. Gleich drei traditionsreiche Duelle ragen heraus: Borussia Dortmund empfängt den FC Schalke 04, der Hamburger SV trifft auf Werder Bremen und Rot-Weiss Essen bekommt es mit Rot-Weiß Oberhausen zu tun. Dazu warten interessante Aufgaben auf den FC Bayern München, RB Leipzig und den 1. FC Köln.

DFB-Nachwuchsliga: die Schlaglichter der deutschen Top-U19-Mannschaften

Morgen, 13:00 Uhr
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV
SV Werder Bremen
SV Werder BremenSV Werder Bremen
13:00

Morgen, 13:00 Uhr
RB Leipzig
RB LeipzigRB Leipzig
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo DresdenSG Dynamo
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
SGV Heilbronn-Freiberg
SGV Heilbronn-FreibergH.-Freiberg
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
14:00

Morgen, 10:45 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
10:45

Morgen, 11:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
11:00

Dortmund und Schalke vor dem ersten großen Revierderby

Mehr Rivalität geht im Nachwuchsbereich kaum: Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 treffen bereits am 2. Spieltag aufeinander. Der BVB reist mit Rückenwind in das Revierduell. Zum Auftakt gewann Dortmund mit 4:2 bei Rot-Weiß Oberhausen, wobei Bjarki Hrafn Gardasson mit einem lupenreinen Hattrick zwischen der 9. und 19. Minute für einen Blitzstart sorgte. Gegen Schalke dürfte die Aufgabe allerdings noch einmal eine besondere emotionale Note bekommen.

Auch im Norden steht ein Klassiker an. Der Hamburger SV empfängt Werder Bremen und will dabei auf die Niederlage zum Saisonstart reagieren. Der HSV unterlag am ersten Wochenende dem FC St. Pauli mit 1:3 und bekommt damit direkt das nächste prestigeträchtige Duell serviert. Für die Hamburger ist es die Gelegenheit, nach dem misslungenen Auftakt schnell die ersten Punkte einzufahren.

Ein drittes Nachbarschaftsduell steigt zwischen Rot-Weiss Essen und Oberhausen. RWO zeigte gegen Dortmund nach dem frühen 0:4 immerhin Moral und verkürzte noch auf 2:4. Nun wartet mit Essen gleich der nächste Gegner aus der Region - und das Prestigeduell vor der Haustüre.

Bayern will den starken Start bestätigen

Der FC Bayern München gehört nach dem ersten Auftritt zu den Mannschaften, die direkt ein Ausrufezeichen gesetzt haben. Beim 4:0 gegen die SpVgg Unterhaching blieb die Mannschaft von Leonhard Haas geduldig und legte vor allem in der Schlussphase noch einmal kräftig nach. Philipp von Taube traf doppelt. Am 2. Spieltag geht es nun zur SGV Heilbronn-Freiberg, wo die Münchner ihren gelungenen Auftakt bestätigen wollen.

Spannung verspricht auch das Duell zwischen RB Leipzig und Dynamo Dresden. Zwei der bekanntesten Nachwuchsstandorte im Osten treffen früh in der Saison direkt aufeinander. Gerade solche Begegnungen können bereits einen ersten Fingerzeig liefern, welche Mannschaften sich in ihrer Gruppe nach vorne orientieren können.

Komplettiert wird die Auswahl der Top-Partien durch 1. FC Köln gegen SV Wehen Wiesbaden. Für alle Teams beginnt nach dem Auftakt nun die Phase, in der sich erste Tendenzen entwickeln. Nach nur einem Spieltag besitzt die Tabelle naturgemäß noch wenig Aussagekraft - gerade die zahlreichen direkten Duelle machen das zweite Wochenende der U19-DFB-Nachwuchsliga aber besonders reizvoll.

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Hinweis: Die Top-Teams jeder Gruppe, mindestens die ersten zwei und gegebenenfalls auch der Dritte, qualifizieren sich für die Hauptrunde, in der die Klubs dann die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft schaffen können. Die restlichen Teams spielen eine Rückrunde mit den Aufsteigern aus den Verbandsligen. Hier müssen die Vereine ohne Nachwuchsleistungszentrum den Klassenerhalt schaffen.

>>> Zur DFB-Nachwuchsliga, Gruppe A (Nord-Nordost)

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