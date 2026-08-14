BVB - Schalke, HSV - Werder, RWE - RWO - mehr geht nicht!

Dortmund und Schalke vor dem ersten großen Revierderby

Mehr Rivalität geht im Nachwuchsbereich kaum: Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 treffen bereits am 2. Spieltag aufeinander. Der BVB reist mit Rückenwind in das Revierduell. Zum Auftakt gewann Dortmund mit 4:2 bei Rot-Weiß Oberhausen, wobei Bjarki Hrafn Gardasson mit einem lupenreinen Hattrick zwischen der 9. und 19. Minute für einen Blitzstart sorgte. Gegen Schalke dürfte die Aufgabe allerdings noch einmal eine besondere emotionale Note bekommen.

Auch im Norden steht ein Klassiker an. Der Hamburger SV empfängt Werder Bremen und will dabei auf die Niederlage zum Saisonstart reagieren. Der HSV unterlag am ersten Wochenende dem FC St. Pauli mit 1:3 und bekommt damit direkt das nächste prestigeträchtige Duell serviert. Für die Hamburger ist es die Gelegenheit, nach dem misslungenen Auftakt schnell die ersten Punkte einzufahren.

Ein drittes Nachbarschaftsduell steigt zwischen Rot-Weiss Essen und Oberhausen. RWO zeigte gegen Dortmund nach dem frühen 0:4 immerhin Moral und verkürzte noch auf 2:4. Nun wartet mit Essen gleich der nächste Gegner aus der Region - und das Prestigeduell vor der Haustüre.

Bayern will den starken Start bestätigen

Der FC Bayern München gehört nach dem ersten Auftritt zu den Mannschaften, die direkt ein Ausrufezeichen gesetzt haben. Beim 4:0 gegen die SpVgg Unterhaching blieb die Mannschaft von Leonhard Haas geduldig und legte vor allem in der Schlussphase noch einmal kräftig nach. Philipp von Taube traf doppelt. Am 2. Spieltag geht es nun zur SGV Heilbronn-Freiberg, wo die Münchner ihren gelungenen Auftakt bestätigen wollen.

Spannung verspricht auch das Duell zwischen RB Leipzig und Dynamo Dresden. Zwei der bekanntesten Nachwuchsstandorte im Osten treffen früh in der Saison direkt aufeinander. Gerade solche Begegnungen können bereits einen ersten Fingerzeig liefern, welche Mannschaften sich in ihrer Gruppe nach vorne orientieren können.

Komplettiert wird die Auswahl der Top-Partien durch 1. FC Köln gegen SV Wehen Wiesbaden. Für alle Teams beginnt nach dem Auftakt nun die Phase, in der sich erste Tendenzen entwickeln. Nach nur einem Spieltag besitzt die Tabelle naturgemäß noch wenig Aussagekraft - gerade die zahlreichen direkten Duelle machen das zweite Wochenende der U19-DFB-Nachwuchsliga aber besonders reizvoll.