BVB mit neuem Trainer: Rios-Debüt gegen RW Oberhausen

Sein erstes Spiel als Trainer der U23 von Borussia Dortmund hat Daniel Rios bereits absolviert - und verloren. Im Geheimtest gab es eine 0:1-Pleite gegen Rot-Weiss Essen. Nun geht es gegen den Erzrivalen von RWE: Am Samstag steigt bei Rot-Weiß Oberhausen ein wichtiges Match für beide Klubs.

Geplant war es nicht, dass Mike Tullberg kurz nach dem Saisonstart den BVB verlassen würde. Der Trainer, der in der Vorsaison auch mal Interimstrainer der Bundesliga-Mannschaft war, wechselte nach dem 6. Spieltag zum dänischen Klub FC Midtjylland. Sein Nachfolger ist bei Dortmund aber bestens bekannt, denn seit fast zehn Jahren ist Rios als Trainer im BVB-Nachwuchs tätig. Nun folgt seine größte Aufgabe - direkt mit einem spannenden Auftaktspiel.

Gegen Rot-Weiss Essen verlor der älteste BVB-Nachwuchs mit 0:1. Das soll gegen Erzrivale RWO natürlich besser laufen, allerdings steht für beide Mannschaften viel auf dem Spiel: Dortmund II zählt als Absteiger zu den Titelkandidaten, hat aber nach einem schwierigen Saisonstart nur acht Punkte auf dem Konto. Noch weniger hat Oberhausen, das allerdings mit einem klaren Heimsieg am Ruhrgebiets-Rivalen vorbeiziehen kann.

Allerdings spricht auch die direkte Bilanz zugunsten von Schwarz-Gelb, denn 2017 gewann Oberhausen letztmals gegen die Borussia, die auch das bis dato letzte Meisterschaftsspiel 2021 mit 1:0 für sich entschied. Wie die Partie läuft, könnt ihr am Samstag ab 14 Uhr im Liveticker von FuPa verfolgen:

Englische Woche in der Regionalliga West

Eine allzu lange Pause haben die Klubs nicht, denn schon ab Dienstag steht der 8. Spieltag der Regionalliga West an. Das sind die Paarungen - natürlich alle live auf FuPa:

8. Spieltag

Di., 16.09.25 19:30 Uhr Borussia Dortmund II - FC Gütersloh

Di., 16.09.25 19:30 Uhr SC Fortuna Köln - 1. FC Bocholt

Di., 16.09.25 19:30 Uhr SC Wiedenbrück - VfL Bochum II

Mi., 17.09.25 14:00 Uhr 1. FC Köln II - Borussia Mönchengladbach II

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr FC Schalke 04 II - RW Oberhausen

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SV Rödinghausen - Fortuna Düsseldorf II

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SSVg Velbert - Bonner SC

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Siegen - Sportfreunde Lotte

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Paderborn 07 II - Wuppertaler SV