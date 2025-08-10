 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
Holen Tony Reitz und Co. Punkte in Lotte?
Holen Tony Reitz und Co. Punkte in Lotte? – Foto: Marco Bader

BVB live: Regionalliga-Kracher gegen die Sportfreunde Lotte

Borussia Dortmund U23 spielt am Sonntag in der Regionalliga West gegen Sportfreunde Lotte. Hier geht es zum Liveticker.

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
SF Lotte

Am 3. Spieltag der Regionalliga West steigt für die U23 von Borussia Dortmund ein schwieriges Auswärtsspiel bei Sportfreunde Lotte. Der Vorjahres-Aufsteiger hat zuletzt stark aufgespielt und will auch in dieser Saison wieder eine gute Rolle spielen. Ob was zu holen ist, erfahrt ihr im Liveticker auf FuPa.

Heute, 14:00 Uhr
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
2
3
Nach dem bitteren 2:2 gegen die SSVg Velbert gewann Lotte am vergangenen Wochenende mit 2:1 in Rödinghausen, während der BVB ein spätes 2:2 gegen die Sportfreunde Siegen kassierte. Dortmund wartet noch auf den ersten Sieg, ob dieser in Lotte gelingt, könnt ihr ab 14 Uhr im Ticker von Softik Miller auf FuPa verfolgen.

>>> Liveticker Sportfreunde Siegen - Borussia Dortmund II (BVB)

So spielen die Teams

Sportfreunde Lotte – Borussia Dortmund II :
Sportfreunde Lotte: Ron Meyer, Denis Milic, Jonathan Riemer, Jonas Kehl, Luca Horn, Franko Uzelac, Kamer Krasniqi, Ben Klefisch, Shkrep Stublla, Leon Demaj, Diamant Berisha - Trainer: Fabian Lübbers
Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Patrick Göbel, Yannik Lührs, Ben Hüning, Michael Eberwein, Danylo Krevsun, Antonio Fóti, Tony Reitz, Babis Drakas, Ousmane Diallo, Bennedikt Wüstenhagen - Trainer: Mike Tullberg

So läuft der Spieltag

3. Spieltag
Fr., 08.08.25 19:00 Uhr SC Paderborn 07 II - 1. FC Köln II 5:0
Sa., 09.08.25 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SC Wiedenbrück 4:0
Sa., 09.08.25 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SC Fortuna Köln 3:2
Sa., 09.08.25 14:00 Uhr Wuppertaler SV - SV Rödinghausen 0:5
Sa., 09.08.25 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - FC Schalke 04 II 2:2
Sa., 09.08.25 14:00 Uhr FC Gütersloh - Fortuna Düsseldorf II 1:3
So., 10.08.25 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - Borussia Dortmund II
So., 10.08.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - Bonner SC
Mo., 11.08.25 20:00 Uhr VfL Bochum II - SSVg Velbert

André NückelAutor