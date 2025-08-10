BVB live: Regionalliga-Kracher gegen die Sportfreunde Lotte

Am 3. Spieltag der Regionalliga West steigt für die U23 von Borussia Dortmund ein schwieriges Auswärtsspiel bei Sportfreunde Lotte. Der Vorjahres-Aufsteiger hat zuletzt stark aufgespielt und will auch in dieser Saison wieder eine gute Rolle spielen. Ob was zu holen ist, erfahrt ihr im Liveticker auf FuPa.
Sportfreunde Lotte – Borussia Dortmund II :
Sportfreunde Lotte: Ron Meyer, Denis Milic, Jonathan Riemer, Jonas Kehl, Luca Horn, Franko Uzelac, Kamer Krasniqi, Ben Klefisch, Shkrep Stublla, Leon Demaj, Diamant Berisha - Trainer: Fabian Lübbers
Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Patrick Göbel, Yannik Lührs, Ben Hüning, Michael Eberwein, Danylo Krevsun, Antonio Fóti, Tony Reitz, Babis Drakas, Ousmane Diallo, Bennedikt Wüstenhagen - Trainer: Mike Tullberg
3. Spieltag
Fr., 08.08.25 19:00 Uhr SC Paderborn 07 II - 1. FC Köln II 5:0
Sa., 09.08.25 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SC Wiedenbrück 4:0
Sa., 09.08.25 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SC Fortuna Köln 3:2
Sa., 09.08.25 14:00 Uhr Wuppertaler SV - SV Rödinghausen 0:5
Sa., 09.08.25 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - FC Schalke 04 II 2:2
Sa., 09.08.25 14:00 Uhr FC Gütersloh - Fortuna Düsseldorf II 1:3
So., 10.08.25 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - Borussia Dortmund II
So., 10.08.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - Bonner SC
Mo., 11.08.25 20:00 Uhr VfL Bochum II - SSVg Velbert