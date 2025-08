BVB live: Knackt die U23 die Sportfreunde Siegen?

In der Regionalliga West steht der 2. Spieltag an - und Borussia Dortmund hat mit seiner U23 bereits Druck. Nach der 0:3-Pleite beim SC Paderborn II muss der BVB gegen den stark gestarteten Aufsteiger Sportfreunde Siegen schon die ersten Punkte einfahren. Hier gibt es den Liveticker der Partie, die am Sonntag um 14 Uhr startet.