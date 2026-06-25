BVB-Legenden kommen trotz Rekordhitze nach Asperden

Der SV Asperden steht vor einem historischen Wochenende. Die Temperaturen werden ab Freitag rekordverdächtig hoch und der Verein feiert sein 80-jähriges Vereinsjubiläum. Das wird von Freitag bis Sonntag ausgiebig gefeiert, unter anderem mit einem großen Spiel. Die Traditionself von Borussia Dortmund kommt auf die Sportanlage am Puttenbruch. Die Frage ist, ob der SV Asperden sein Programm wie geplant durchziehen kann oder ob er der Hitze Tribut zahlen muss. Die Vorsitzende Heike Burgmans hat die Antwort.
„Trotz der hohen Temperaturen wird es erst einmal keine Änderungen im Ablauf geben“, sagt sie. Lediglich die ursprünglich geplanten Fußballspiele zwischen Jugendteams, die vor dem Duell mit den BVB-Promis stattfinden sollten, wurden abgesagt. Denn der SV Asperden hat ein Ziel: Er will mit dem Fest nicht nur auf acht Jahrzehnte Vereinsgeschichte zurückblicken, sondern vor allem allen Menschen danken, die den SV Asperden über Jahrzehnte hinweg geprägt und unterstützt haben.
Los geht es am Freitag auf der Sportanlage. Im großen Festzelt, das am Donnerstag schweißtreibend aufgebaut wurde, findet ab 20 Uhr eine große Feier statt, zu der ausschließlich Vereinsmitglieder eingeladen sind. Der Verein verspricht: Die Getränke am Freitagabend zahlt der SV Asperden. Das bestätigte Heike Burgmans am Donnerstagmittag auf Nachfrage.
Am Samstag geht es ab 13 Uhr am Puttenbruch weiter. Dazu sind alle Bürger eingeladen. Das Jubiläumsspiel gegen die Traditionsmannschaft von Borussia Dortmund beginnt um 15 Uhr. Einlass ist bereits um 13 Uhr. Der SV Asperden schickt ein Team auf den Platz, das aus Alten Herren und befreundeten Fußballern besteht. Der Verein kündigt an, dass Spieler aus mehreren Gocher Vereinen am Samstag auflaufen werden.
Tickets für das Jubiläumsspiel sind noch verfügbar: im Restaurant Zum Schwan (Knobenhof 15) in Asperden und bei der Mecklenburgischen Versicherung (Steinstraße 7a) in Goch. Zusätzlich können Fans bequem Online-Tickets unter https://svasperden.ticketbro.com/de kaufen. Der Vorverkaufspreis liegt bei 8 Euro, während an der Tageskasse 10 Euro fällig werden. Der Samstag endet dann mit einer großen Party auf der Platzanlage mit Musik von DJ Jannik Hosser.
Der Sonntag steht im Zeichen von Tradition, Gemeinschaft und Familie. Von 10 bis 12 Uhr findet der offizielle Festakt mit geladenen Gästen aus Politik, Sport und Vereinswesen statt. Dabei wird auf die bewegte Geschichte des Vereins zurückgeblickt und verdienten Persönlichkeiten gedankt. Ab 13 Uhr startet ein Familiennachmittag. Besonderer Programmpunkt ist das Fußball-Golf, bei dem Geschicklichkeit, Spaß und Teamgeist im Vordergrund stehen.
Parallel zu den Feierlichkeiten am Sportplatz ist das SVA-Fußballmuseum in den Räumlichkeiten des Nachbarn – ehemaliges Feuerwehrgebäude – geöffnet. Zugang zur Ausstellung gibt es über den Grillplatz des Heimatvereins.