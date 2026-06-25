BVB-Legenden kommen trotz Rekordhitze nach Asperden Der SV Asperden feiert sein 80-jähriges Bestehen mit der Traditionsmannschaft von Borussia Dortmund – und das bei Temperaturen, die Rekorde brechen könnten. Jugendspiele wurden bereits abgesagt. Was die Vorsitzende Heike Burgmans jetzt über den Ablauf des dreitägigen Fests verrät. von RP / Christian Cadel · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Asperden trifft auf die Borussia aus Dortmund – Foto: Marcel Eichholz

Der SV Asperden steht vor einem historischen Wochenende. Die Temperaturen werden ab Freitag rekordverdächtig hoch und der Verein feiert sein 80-jähriges Vereinsjubiläum. Das wird von Freitag bis Sonntag ausgiebig gefeiert, unter anderem mit einem großen Spiel. Die Traditionself von Borussia Dortmund kommt auf die Sportanlage am Puttenbruch. Die Frage ist, ob der SV Asperden sein Programm wie geplant durchziehen kann oder ob er der Hitze Tribut zahlen muss. Die Vorsitzende Heike Burgmans hat die Antwort.

„Trotz der hohen Temperaturen wird es erst einmal keine Änderungen im Ablauf geben“, sagt sie. Lediglich die ursprünglich geplanten Fußballspiele zwischen Jugendteams, die vor dem Duell mit den BVB-Promis stattfinden sollten, wurden abgesagt. Denn der SV Asperden hat ein Ziel: Er will mit dem Fest nicht nur auf acht Jahrzehnte Vereinsgeschichte zurückblicken, sondern vor allem allen Menschen danken, die den SV Asperden über Jahrzehnte hinweg geprägt und unterstützt haben. Jubiläum startet: Freitagsfeier nur für Mitglieder des SV Asperden Los geht es am Freitag auf der Sportanlage. Im großen Festzelt, das am Donnerstag schweißtreibend aufgebaut wurde, findet ab 20 Uhr eine große Feier statt, zu der ausschließlich Vereinsmitglieder eingeladen sind. Der Verein verspricht: Die Getränke am Freitagabend zahlt der SV Asperden. Das bestätigte Heike Burgmans am Donnerstagmittag auf Nachfrage.

BVB-Traditionsmannschaft zu Gast: Tickets und Programm für Samstag Am Samstag geht es ab 13 Uhr am Puttenbruch weiter. Dazu sind alle Bürger eingeladen. Das Jubiläumsspiel gegen die Traditionsmannschaft von Borussia Dortmund beginnt um 15 Uhr. Einlass ist bereits um 13 Uhr. Der SV Asperden schickt ein Team auf den Platz, das aus Alten Herren und befreundeten Fußballern besteht. Der Verein kündigt an, dass Spieler aus mehreren Gocher Vereinen am Samstag auflaufen werden. Tickets für das Jubiläumsspiel sind noch verfügbar: im Restaurant Zum Schwan (Knobenhof 15) in Asperden und bei der Mecklenburgischen Versicherung (Steinstraße 7a) in Goch. Zusätzlich können Fans bequem Online-Tickets unter https://svasperden.ticketbro.com/de kaufen. Der Vorverkaufspreis liegt bei 8 Euro, während an der Tageskasse 10 Euro fällig werden. Der Samstag endet dann mit einer großen Party auf der Platzanlage mit Musik von DJ Jannik Hosser.