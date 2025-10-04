BVB II kassiert Last-Minute-Ausgleich - SFL dreht Rückstand in Bochum

Aufsteiger VfL Bochum II braucht Punkte, um die Abstiegsplätze zu verlassen und könnte mit einem Heimdreier die Sportfreunde Lotte in den Tabellenkeller hineinziehen. Regionalliga-Absteiger Borussia Dortmund II bekommt noch keine Konstanz rein. Siege gegen Gütersloh und Düsseldorf II folgte ein enttäuschendes Remis gegen Bonn. Bei Spitzenreiter Fortuna Köln ist wieder Top-Niveau gefragt. Die Borussia könnte selbst oben andocken und den westfälischen Verfolgern der Fortuna Schützenhilfe leisten. FuPa Westfalen ist in ausführlichen Livetickern dabei.
Zu den Livetickern:
VfL Bochum II – Sportfreunde Lotte 1:2 (1:0)
VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Daniel Hülsenbusch, Nicolas Abdat, Colin Kleine-Bekel, Lars Holtkamp, Lennart Koerdt (73. Tolga Özdemir), Niklas Jahn, Vahidin Turudija (85. Ciwan Günes), Henri Matter (73. Benjamin Dreca), Keanu Kerbsties (85. Niko Bozickovic), Jonathan Akaegbobi (60. Lirim Jashari) - Trainer: Heiko Butscher
Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Denis Milic, Jonas Kehl, Franko Uzelac (58. Fabian Rüth), Kamer Krasniqi, David Pabon Angarita (58. Leon Demaj), Shkrep Stublla, Luca Horn, Kaan Kurt (81. Dino Bajric), Samuel Owusu Addai (80. Nazzareno Ciccarelli), Isaak Nwachukwu (58. Moussa Doumbouya) - Trainer: Fabian Lübbers
Schiedsrichter: Björn Sauer - Zuschauer: 349
Tore: 1:0 Colin Kleine-Bekel (5.), 1:1 Samuel Owusu Addai (61.), 1:2 Leon Demaj (63.)
SC Fortuna Köln – Borussia Dortmund II 2:2 (0:2)
SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, Robin Afamefuna (83. Seymour Fünger), David Haider, Tom Geerkens (83. Luca Majetic), Rafael Garcia, Georg Strauch (46. Kevin Brechmann), Adrian Stanilewicz, Jonas Michelbrink (61. Kian Hekmat), Enzo Wirtz, Hamadi Al Ghaddioui (78. Timo Bornemann) - Trainer: Matthias Mink
Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Ben Hüning, Filippo Mané, Almugera Kabar, Michael Eberwein, Antonio Fóti (27. Ousmane Diallo), Ayman Azhil, Tony Reitz, Jordi Paulina, Arne Wessels (78. Mussa Kaba), Bennedikt Wüstenhagen (66. Pharell Kegni) - Trainer: Daniel Rios
Schiedsrichter: Lasse Lütke-Kappenberg - Zuschauer: 2134
Tore: 0:1 Jordi Paulina (21.), 0:2 Jordi Paulina (37.), 1:2 Tom Geerkens (51.), 2:2 Timo Bornemann (90.+7)