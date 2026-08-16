BVB, HSV und Essen gewinnen Derbys - Leipzig, Bayern und Köln stark

Der 2. Spieltag der DFB-Nachwuchsliga der U19 liefert reichlich Geschichten: Borussia Dortmund entscheidet das Revierderby gegen den FC Schalke 04 für sich, der Hamburger SV reagiert mit einem Sieg über Werder Bremen auf die Niederlage gegen St. Pauli. Der FC Bayern München gewinnt erneut 4:0, der 1. FC Köln schießt sieben Tore und RB Leipzig dreht gegen Dynamo Dresden einen frühen 0:2-Rückstand. Spektakulär wird es zudem zwischen Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen.
Zweites Spiel, zweiter 4:0-Sieg: Bayern setzt seinen makellosen Saisonstart fort. Nach dem deutlichen Erfolg über Unterhaching ließen die Münchner auch bei der SGV Heilbronn-Freiberg nichts anbrennen. Innerhalb von nur sieben Minuten stellte die Mannschaft von Leonhard Haas die Weichen auf Sieg. Matteo Maric eröffnete in der 13. Minute, Philipp von Taube erhöhte nur eine Minute später auf 2:0. Maric schnürte bereits in der 20. Minute seinen Doppelpack und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Danach blieb es lange beim 3:0, ehe der eingewechselte Simon Schaff in der 73. Minute den Endstand herstellte. Acht Tore und noch kein Gegentreffer nach zwei Partien unterstreichen den starken Auftakt der Bayern, die in beiden Begegnungen exakt mit 4:0 gewonnen haben.
Der perfekte Start des BVB geht weiter. Nach dem 4:2 zum Auftakt in Oberhausen gewann Dortmund auch das nächste Revierduell und setzte sich vor 1000 Zuschauern mit 1:0 gegen Schalke durch. Die Entscheidung fiel bereits in der 5. Minute. Lasse Deutschbein wollte vor dem einschussbereiten Bjarki Hrafn Gardasson klären, beförderte den Ball dabei aber ins eigene Netz. Ausgerechnet Gardasson war nach seinem Blitz-Hattrick gegen RWO erneut unmittelbar an der entscheidenden Szene beteiligt. Weitere Treffer fielen anschließend nicht mehr. Die Mannschaft von Felix Hirschnagl steht damit nach zwei Spielen bei zwei Siegen und hat gleich zwei prestigeträchtige Revierduelle für sich entschieden. Für die Schalker von Norbert Elgert blieb dagegen trotz des knappen Spielverlaufs nichts Zählbares.
Spektakulärer hätte das Derby zwischen Essen und Oberhausen kaum verlaufen können! RWE gewann eine Partie mit mehreren Wendungen durch einen Treffer in der 90.+4 Minute mit 4:3. Atilla Yapar brachte Essen schon in der 4. Minute in Führung, ehe Can Pasek in der 18. Minute ausglich. Danach übernahm Fadih Vasic: Der Essener traf in der 31. und 35. Minute und stellte innerhalb von vier Minuten auf 3:1. RWO gab sich jedoch nicht geschlagen. Jakob Brune verkürzte in der 48. Minute auf 2:3, ehe Marek Große Wilde sechs Minuten später den 3:3-Ausgleich erzielte. Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, schlug Essen noch einmal zu. Leon Scheidhauer traf tief in der Nachspielzeit zum 4:3 und entschied das Revierduell für die Mannschaft von Michael Delura. Oberhausen kassierte damit nach dem 2:4 gegen Dortmund die zweite Niederlage.
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Hinweis: Die Top-Teams jeder Gruppe, mindestens die ersten zwei und gegebenenfalls auch der Dritte, qualifizieren sich für die Hauptrunde, in der die Klubs dann die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft schaffen können. Die restlichen Teams spielen eine Rückrunde mit den Aufsteigern aus den Verbandsligen. Hier müssen die Vereine ohne Nachwuchsleistungszentrum den Klassenerhalt schaffen.