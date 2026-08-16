 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

BVB, HSV und Essen gewinnen Derbys - Leipzig, Bayern und Köln stark

Der BVB gewinnt das Revierderby gegen Schalke, der HSV bezwingt Werder. Bayern siegt erneut 4:0, Köln schießt sieben Tore und Leipzig dreht ein 0:2 gegen Dresden. Rot-Weiss Essen schlägt RWO.

von André Nückel · Heute, 11:35 Uhr · 0 Leser
Sieg für den BVB!
Sieg für den BVB! – Foto: Lars Paterok

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Der 2. Spieltag der DFB-Nachwuchsliga der U19 liefert reichlich Geschichten: Borussia Dortmund entscheidet das Revierderby gegen den FC Schalke 04 für sich, der Hamburger SV reagiert mit einem Sieg über Werder Bremen auf die Niederlage gegen St. Pauli. Der FC Bayern München gewinnt erneut 4:0, der 1. FC Köln schießt sieben Tore und RB Leipzig dreht gegen Dynamo Dresden einen frühen 0:2-Rückstand. Spektakulär wird es zudem zwischen Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen.

DFB-Nachwuchsliga: die Schlaglichter der deutschen Top-U19-Mannschaften

HSV antwortet mit einem Sieg im Nordderby

Gestern, 13:00 Uhr
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV
SV Werder Bremen
SV Werder BremenSV Werder Bremen
3
1
Abpfiff
Die passende Reaktion auf die 1:3-Niederlage beim FC St. Pauli ist dem HSV gelungen. Im zweiten Derby innerhalb weniger Tage bezwangen die Hamburger Bremen mit 3:1. Henrik Bomers brachte die Mannschaft von Oliver Krause in der 36. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel baute Andrej Vasiljevic den Vorsprung in der 67. Minute auf 2:0 aus, ehe Hüseyin Berk Çakallıoğlu neun Minuten später für die Vorentscheidung sorgte. Werder, trainiert von Björn Bremermann, kam erst in der Nachspielzeit zum Ehrentreffer. Devin Bischel verkürzte in der 90.+2 Minute auf 1:3. Damit haben die Hamburger ihre ersten drei Punkte auf dem Konto und zugleich die direkte Antwort auf den enttäuschenden Saisonstart im Stadtderby gegeben.

Leipzig dreht ein 0:2 und beendet seine Negativserie

Gestern, 13:00 Uhr
RB Leipzig
RB LeipzigRB Leipzig
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo DresdenSG Dynamo
4
2
Abpfiff
Was für ein Comeback von Leipzig! Nach den Niederlagen zum Ligastart gegen Rot-Weiß Erfurt und im Pokal gegen den 1. FC Kaiserslautern sah es auch gegen Dresden zunächst nach dem nächsten Rückschlag aus. Yanic Grund traf bereits in der 8. Minute zum 1:0 für Dynamo, nur fünf Minuten später verwandelte Rochael Becker einen Foulelfmeter zum 2:0. Doch Leipzig schlug sofort zurück. Patrik Torset Johnsen verkürzte in der 16. Minute und verwandelte fünf Minuten später selbst einen Foulelfmeter zum 2:2. Lange blieb es danach offen, ehe Joker Israel Bidemi Imosike Osakpolo Ogette zum entscheidenden Mann wurde. Der in der 75. Minute eingewechselte Angreifer traf in der 77. Minute zum 3:2 und machte in der 86. Minute mit dem 4:2 alles klar. Für die Mannschaft von Marc Heidenmann ist es der erste Pflichtspielsieg der Saison.

Bayern wieder 4:0 - Maric trifft doppelt

Gestern, 14:00 Uhr
SGV Heilbronn-Freiberg
SGV Heilbronn-FreibergH.-Freiberg
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern
0
4
Abpfiff

Zweites Spiel, zweiter 4:0-Sieg: Bayern setzt seinen makellosen Saisonstart fort. Nach dem deutlichen Erfolg über Unterhaching ließen die Münchner auch bei der SGV Heilbronn-Freiberg nichts anbrennen. Innerhalb von nur sieben Minuten stellte die Mannschaft von Leonhard Haas die Weichen auf Sieg. Matteo Maric eröffnete in der 13. Minute, Philipp von Taube erhöhte nur eine Minute später auf 2:0. Maric schnürte bereits in der 20. Minute seinen Doppelpack und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Danach blieb es lange beim 3:0, ehe der eingewechselte Simon Schaff in der 73. Minute den Endstand herstellte. Acht Tore und noch kein Gegentreffer nach zwei Partien unterstreichen den starken Auftakt der Bayern, die in beiden Begegnungen exakt mit 4:0 gewonnen haben.

Köln dreht auf und schenkt Wiesbaden sieben Tore ein

Gestern, 14:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
7
0
Abpfiff
Nach dem 1:1 gegen Mainz hat Köln am 2. Spieltag ein offensives Feuerwerk abgebrannt. Gegen den SV Wehen Wiesbaden gewann die Mannschaft von Stefan Ruthenbeck mit 7:0 und legte schon in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Kantersieg. Milian Eggers eröffnete nach nur drei Minuten, Milan Nikolic erhöhte in der 15. Minute. Danach rückte Kevin Ekweribe in den Mittelpunkt. Der Kölner traf in der 27. Minute zum 3:0 und legte unmittelbar vor der Pause seinen zweiten Treffer nach. Nach dem Seitenwechsel dauerte es bis zur 78. Minute, ehe Luca Mijatovic das fünfte Tor erzielte. In der Schlussphase schnürte auch Jan Colles einen Doppelpack. Seine Treffer in der 82. und 89. Minute machten den 7:0-Erfolg perfekt. Nach dem Remis zum Auftakt steht damit der erste Sieg, und der fiel ausgesprochen deutlich aus.

Eigentor entscheidet das Revierderby für Dortmund

Gestern, 10:45 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
1
0
Abpfiff
+Video

Der perfekte Start des BVB geht weiter. Nach dem 4:2 zum Auftakt in Oberhausen gewann Dortmund auch das nächste Revierduell und setzte sich vor 1000 Zuschauern mit 1:0 gegen Schalke durch. Die Entscheidung fiel bereits in der 5. Minute. Lasse Deutschbein wollte vor dem einschussbereiten Bjarki Hrafn Gardasson klären, beförderte den Ball dabei aber ins eigene Netz. Ausgerechnet Gardasson war nach seinem Blitz-Hattrick gegen RWO erneut unmittelbar an der entscheidenden Szene beteiligt. Weitere Treffer fielen anschließend nicht mehr. Die Mannschaft von Felix Hirschnagl steht damit nach zwei Spielen bei zwei Siegen und hat gleich zwei prestigeträchtige Revierduelle für sich entschieden. Für die Schalker von Norbert Elgert blieb dagegen trotz des knappen Spielverlaufs nichts Zählbares.

Essen entscheidet Sieben-Tore-Derby in der Nachspielzeit

Gestern, 11:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
4
3
Abpfiff

Spektakulärer hätte das Derby zwischen Essen und Oberhausen kaum verlaufen können! RWE gewann eine Partie mit mehreren Wendungen durch einen Treffer in der 90.+4 Minute mit 4:3. Atilla Yapar brachte Essen schon in der 4. Minute in Führung, ehe Can Pasek in der 18. Minute ausglich. Danach übernahm Fadih Vasic: Der Essener traf in der 31. und 35. Minute und stellte innerhalb von vier Minuten auf 3:1. RWO gab sich jedoch nicht geschlagen. Jakob Brune verkürzte in der 48. Minute auf 2:3, ehe Marek Große Wilde sechs Minuten später den 3:3-Ausgleich erzielte. Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, schlug Essen noch einmal zu. Leon Scheidhauer traf tief in der Nachspielzeit zum 4:3 und entschied das Revierduell für die Mannschaft von Michael Delura. Oberhausen kassierte damit nach dem 2:4 gegen Dortmund die zweite Niederlage.

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Vorschau: Dortmund und Schalke vor dem ersten großen Revierderby

Der 2. Spieltag der DFB-Nachwuchsliga der U19 hat einiges zu bieten. Gleich drei traditionsreiche Duelle ragen heraus: Borussia Dortmund empfängt den FC Schalke 04, der Hamburger SV trifft auf Werder Bremen und Rot-Weiss Essen bekommt es mit Rot-Weiß Oberhausen zu tun. Dazu warten interessante Aufgaben auf den FC Bayern München, RB Leipzig und den 1. FC Köln.

Mehr Rivalität geht im Nachwuchsbereich kaum: Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 treffen bereits am 2. Spieltag aufeinander. Der BVB reist mit Rückenwind in das Revierduell. Zum Auftakt gewann Dortmund mit 4:2 bei Rot-Weiß Oberhausen, wobei Bjarki Hrafn Gardasson mit einem lupenreinen Hattrick zwischen der 9. und 19. Minute für einen Blitzstart sorgte. Gegen Schalke dürfte die Aufgabe allerdings noch einmal eine besondere emotionale Note bekommen.

Auch im Norden steht ein Klassiker an. Der Hamburger SV empfängt Werder Bremen und will dabei auf die Niederlage zum Saisonstart reagieren. Der HSV unterlag am ersten Wochenende dem FC St. Pauli mit 1:3 und bekommt damit direkt das nächste prestigeträchtige Duell serviert. Für die Hamburger ist es die Gelegenheit, nach dem misslungenen Auftakt schnell die ersten Punkte einzufahren.

Ein drittes Nachbarschaftsduell steigt zwischen Rot-Weiss Essen und Oberhausen. RWO zeigte gegen Dortmund nach dem frühen 0:4 immerhin Moral und verkürzte noch auf 2:4. Nun wartet mit Essen gleich der nächste Gegner aus der Region - und das Prestigeduell vor der Haustüre.

Bayern will den starken Start bestätigen

Der FC Bayern München gehört nach dem ersten Auftritt zu den Mannschaften, die direkt ein Ausrufezeichen gesetzt haben. Beim 4:0 gegen die SpVgg Unterhaching blieb die Mannschaft von Leonhard Haas geduldig und legte vor allem in der Schlussphase noch einmal kräftig nach. Philipp von Taube traf doppelt. Am 2. Spieltag geht es nun zur SGV Heilbronn-Freiberg, wo die Münchner ihren gelungenen Auftakt bestätigen wollen.

Spannung verspricht auch das Duell zwischen RB Leipzig und Dynamo Dresden. Zwei der bekanntesten Nachwuchsstandorte im Osten treffen früh in der Saison direkt aufeinander. Gerade solche Begegnungen können bereits einen ersten Fingerzeig liefern, welche Mannschaften sich in ihrer Gruppe nach vorne orientieren können.

Komplettiert wird die Auswahl der Top-Partien durch 1. FC Köln gegen SV Wehen Wiesbaden. Für alle Teams beginnt nach dem Auftakt nun die Phase, in der sich erste Tendenzen entwickeln. Nach nur einem Spieltag besitzt die Tabelle naturgemäß noch wenig Aussagekraft - gerade die zahlreichen direkten Duelle machen das zweite Wochenende der U19-DFB-Nachwuchsliga aber besonders reizvoll.

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Hinweis: Die Top-Teams jeder Gruppe, mindestens die ersten zwei und gegebenenfalls auch der Dritte, qualifizieren sich für die Hauptrunde, in der die Klubs dann die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft schaffen können. Die restlichen Teams spielen eine Rückrunde mit den Aufsteigern aus den Verbandsligen. Hier müssen die Vereine ohne Nachwuchsleistungszentrum den Klassenerhalt schaffen.

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