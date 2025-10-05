BVB gewinn Revierderby in der Nachspielzeit, Köln bezwingt Leverkusen

Drei Treffer in der Schlussphase, einer davon per Fallrückzieher: Das Revierderby zwischen dem Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 - mit besserem Ende für den BVB - spate sich das Drama für die finalen Minuten auf. Mit dem VfL Bochum bleibt nur noch ein Team den Dortmundern wirklich auf den Fersen. Rot-Weiss Essen sammelte drei wichtige Punkte gegen Viktoria Köln und darf auf Platz drei schauen.
In Gruppe G behauptete sich der 1. FC Köln im Topspiel gegen Bayer Leverkusen. Nutznießer ist Borussia Mönchengladbach, das durch den knappen Erfolg gegen Kickers Offenbach auf Platz zwei zieht. Der MSV Duisburg setzte sich klar mit 4:1 gegen Fortuna Düsseldorf durch.
Das Revierderby verdiente sich seinen Namen, beide Teams zeigten einen aufopferungsvollen Kampf und schmissen sich in die Zweikämpfe. Tore sollten jedoch erst in der Schlussphase fallen, die dann einiges mit sich brachte. Zunächst brachte Mika Brocks die knappen spät in Führung (82.), woraufhin die Dortmunder innerhalb kürzester Zeit zurückschlagen, doch benötigten dafür zunächst die Mithilfe von Schalkes Keeper Yüksel Kücük.
Zunächst flutschte dem Schlussmann ein langer Ball durch die Hände, der Treffer wurde Till Burkhardt zugeschrieben (90.+3) und wenig später sprang der Keeper auch bei einem Eckstoß am Ball vorbei, Burkhardt nutze dies mit einem akrobatischen Fallrückzieher, der auf der Linie noch von einem Schalker ins eigene Tor abgewehrt wurde (90.+4). Dortmund wahrt durch den späten Doppelschlag seine reine Weste, während die Schalker realistisch nur noch auf Platz drei schauen können.
7. Spieltag
11.10.25 SC Preußen Münster - Rot-Weiss Essen
12.10.25 Borussia Dortmund - VfL Bochum
12.10.25 FC Viktoria Köln - FC Schalke 04
12.10.25 SV Meppen - SC Rot-Weiß Oberhausen
Leverkusen hatte über die Anfangsphase mehr vom Spiel, doch Köln zeigte sich über Umschaltsituationen gefährlich. Auf diese Weise verfehlte Eymen Erdogan zunächst noch das Gehäuse (24.), wenig später sorgte Elfried Assiobo-Tipoh mit seinem platzierten Abschluss aus der Distanz für die Kalte Dusche von Bayer 04 (30.). Leverkusen verpasste kurz vor Halbzeitpfiff noch den Ausgleich durch Maksym Hololobov, der am gegnerischen Schlussmann scheiterte (42.). Jacob Esser parierte nach dem Seitenwechsel dann erneut gegen Ole Klaßen (50.). Auf der anderen Seite schlugen die Kölner wieder zu. Loulouga Mbome überwand Keeper Justus Gubbels mit einem hohen Ball - 2:0 (53.). Beide Seiten kamen im weiteren Spielverlauf noch zu Chancen, doch weiter Treffer blieben aus. Köln verteidigt damit die Tabellenspitze, Leverkusen muss die zweite Saisonpleite einstecken.
7. Spieltag
11.10.25 1. FC Köln - Kickers Offenbach
12.10.25 Fortuna Düsseldorf - Wuppertaler SV
12.10.25 FSV Frankfurt - MSV Duisburg
29.10.25 Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: