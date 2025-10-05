BVB gewinn Revierderby in der Nachspielzeit, Köln bezwingt Leverkusen

Drei Treffer in der Schlussphase, einer davon per Fallrückzieher: Das Revierderby zwischen dem Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 - mit besserem Ende für den BVB - spate sich das Drama für die finalen Minuten auf. Mit dem VfL Bochum bleibt nur noch ein Team den Dortmundern wirklich auf den Fersen. Rot-Weiss Essen sammelte drei wichtige Punkte gegen Viktoria Köln und darf auf Platz drei schauen.

In Gruppe G behauptete sich der 1. FC Köln im Topspiel gegen Bayer Leverkusen. Nutznießer ist Borussia Mönchengladbach, das durch den knappen Erfolg gegen Kickers Offenbach auf Platz zwei zieht. Der MSV Duisburg setzte sich klar mit 4:1 gegen Fortuna Düsseldorf durch.