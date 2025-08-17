Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Velberts zweites Spiel in dieser Woche. – Foto: Patrik Otte
BVB gegen Wuppertal, Velbert gegen Gladbach & zwei weitere Spiele live
Regionalliga West live: Borussia Dortmund II trifft auf den Wuppertaler SV, Borussia Mönchengladbach II, die Sportfreunde Siegen und der SC Wiedenbrück sind ebenfalls im Einsatz.
Der 4. Spieltag der Regionalliga West geht am Sonntag mit vier Paarungen weiter: Borussia Dortmund U23 trifft auf den Wuppertaler SV, die SSVg Velbert erwartet Borussia Mönchengladbach II, der SC Wiedenbrück empfängt den SC Paderborn II und die U21 des 1. FC Köln ist Gastgeber der Sportfreunde Siegen - live auf FuPa.
