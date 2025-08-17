 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Velberts zweites Spiel in dieser Woche.
Velberts zweites Spiel in dieser Woche. – Foto: Patrik Otte

BVB gegen Wuppertal, Velbert gegen Gladbach & zwei weitere Spiele live

Regionalliga West live: Borussia Dortmund II trifft auf den Wuppertaler SV, Borussia Mönchengladbach II, die Sportfreunde Siegen und der SC Wiedenbrück sind ebenfalls im Einsatz.

Der 4. Spieltag der Regionalliga West geht am Sonntag mit vier Paarungen weiter: Borussia Dortmund U23 trifft auf den Wuppertaler SV, die SSVg Velbert erwartet Borussia Mönchengladbach II, der SC Wiedenbrück empfängt den SC Paderborn II und die U21 des 1. FC Köln ist Gastgeber der Sportfreunde Siegen - live auf FuPa.

Liveticker: Borussia Dortmund II - Wuppertaler SV

Heute, 14:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
14:00live

Liveticker: SSVg Velbert - Borussia Mönchengladbach II

Heute, 14:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
14:00live

Liveticker: SC Wiedenbrück - SC Paderborn II

Heute, 14:00 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
14:00live

Liveticker: 1. FC Köln II - Sportfreunde Siegen

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
14:00live

Der nächste Spieltag

5. Spieltag
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SC Paderborn 07 II
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SV Rödinghausen
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr VfL Bochum II - Borussia Dortmund II
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr Wuppertaler SV - FC Schalke 04 II
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - SC Wiedenbrück
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Bonner SC
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr FC Gütersloh - SC Fortuna Köln
So., 24.08.25 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - 1. FC Köln II
So., 24.08.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - SSVg Velbert

