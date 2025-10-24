BVB gegen Leverkusen, MSV empfängt Viktoria, Gladbach in Münster

So langsam aber sicher biegt die DFB-U19-Nachwuchsliga auf die Zielgerade ein. Am 10. Spieltag stehen einige spannende Partien an. Der MSV Duisburg will gegen Viktoria Köln seine Chancen auf die Hauptrunde wahren, der 1. FSV Mainz und der 1. FC Köln treffen im Topspiel der Gruppe G aufeinander. Eine Vorentscheidung steht auch in der Gruppe H an, wenn Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen aufeinandertreffen, in der Gruppe I dürfte es nur noch um den Relegationsplatz gehen. Alle Begegnungen im Überblick.
11. Spieltag
So., 02.11.25 11:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg
So., 02.11.25 11:00 Uhr Alemannia Aachen - FSV Mainz 05
So., 02.11.25 14:00 Uhr FC Viktoria Köln - SV Elversberg
12. Spieltag
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr FSV Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr MSV Duisburg - Alemannia Aachen
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr SV Elversberg - 1. FC Köln
_______________
11. Spieltag
Fr., 31.10.25 14:30 Uhr VfL Bochum - Borussia Dortmund
So., 02.11.25 12:00 Uhr FSV Frankfurt - SV Wehen Wiesbaden
So., 02.11.25 13:00 Uhr Rot-Weiss Essen - TSV Schott Mainz
12. Spieltag
Mi., 24.09.25 17:00 Uhr VfL Bochum - Bayer 04 Leverkusen 2:1
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr TSV Schott Mainz - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 22.11.25 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - FSV Frankfurt
_______________
11. Spieltag
Mi., 24.09.25 18:00 Uhr Borussia Mönchengladbach - DSC Arminia Bielefeld 2:0
Sa., 01.11.25 12:00 Uhr VfL Osnabrück - SC Paderborn 07
So., 02.11.25 11:00 Uhr FC Schalke 04 - SC Preußen Münster
So., 02.11.25 13:00 Uhr SV Meppen - SC Rot-Weiß Oberhausen
12. Spieltag
Do., 20.11.25 19:00 Uhr SC Preußen Münster - DSC Arminia Bielefeld
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr SC Paderborn 07 - FC Schalke 04
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr SC Rot-Weiß Oberhausen - Borussia Mönchengladbach
Sa., 22.11.25 13:00 Uhr VfL Osnabrück - SV Meppen