Viktoria Köln ist auf Hauptrunden-Kurs.
Viktoria Köln ist auf Hauptrunden-Kurs. – Foto: Gerhard Hannappel

BVB gegen Leverkusen, MSV empfängt Viktoria, Gladbach in Münster

Erste Entscheidungen in der DFB-U19-Nachwuchsliga stehen bevor, außerdem gibt es spannende Duelle um entscheidende Positionen.

So langsam aber sicher biegt die DFB-U19-Nachwuchsliga auf die Zielgerade ein. Am 10. Spieltag stehen einige spannende Partien an. Der MSV Duisburg will gegen Viktoria Köln seine Chancen auf die Hauptrunde wahren, der 1. FSV Mainz und der 1. FC Köln treffen im Topspiel der Gruppe G aufeinander. Eine Vorentscheidung steht auch in der Gruppe H an, wenn Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen aufeinandertreffen, in der Gruppe I dürfte es nur noch um den Relegationsplatz gehen. Alle Begegnungen im Überblick.

So läuft der Spieltag in der Gruppe G

Morgen, 11:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
FC Viktoria Köln
FC Viktoria KölnViktor. Köln
11:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Elversberg
SV ElversbergElversberg
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlem. Aachen
15:00

So., 26.10.2025, 14:30 Uhr
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln
14:30

Das sind die nächsten Spieltage

11. Spieltag
So., 02.11.25 11:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg
So., 02.11.25 11:00 Uhr Alemannia Aachen - FSV Mainz 05
So., 02.11.25 14:00 Uhr FC Viktoria Köln - SV Elversberg

12. Spieltag
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr FSV Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr MSV Duisburg - Alemannia Aachen
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr SV Elversberg - 1. FC Köln

So läuft der Spieltag in der Gruppe H

Morgen, 12:00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
12:00

Morgen, 11:00 Uhr
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
11:00

So., 26.10.2025, 11:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 LeverkusenBayer 04
11:00

Das sind die nächsten Spieltage

11. Spieltag
Fr., 31.10.25 14:30 Uhr VfL Bochum - Borussia Dortmund
So., 02.11.25 12:00 Uhr FSV Frankfurt - SV Wehen Wiesbaden
So., 02.11.25 13:00 Uhr Rot-Weiss Essen - TSV Schott Mainz

12. Spieltag
Mi., 24.09.25 17:00 Uhr VfL Bochum - Bayer 04 Leverkusen 2:1
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr TSV Schott Mainz - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 22.11.25 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - FSV Frankfurt

So läuft der Spieltag in der Gruppe I

Morgen, 12:30 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterPr. Münster
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG
12:30

Morgen, 13:00 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
13:00

So., 26.10.2025, 11:00 Uhr
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
11:00

So., 26.10.2025, 12:00 Uhr
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabr.
12:00

Das sind die nächsten Spieltage

11. Spieltag
Mi., 24.09.25 18:00 Uhr Borussia Mönchengladbach - DSC Arminia Bielefeld 2:0
Sa., 01.11.25 12:00 Uhr VfL Osnabrück - SC Paderborn 07
So., 02.11.25 11:00 Uhr FC Schalke 04 - SC Preußen Münster
So., 02.11.25 13:00 Uhr SV Meppen - SC Rot-Weiß Oberhausen

12. Spieltag
Do., 20.11.25 19:00 Uhr SC Preußen Münster - DSC Arminia Bielefeld
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr SC Paderborn 07 - FC Schalke 04
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr SC Rot-Weiß Oberhausen - Borussia Mönchengladbach
Sa., 22.11.25 13:00 Uhr VfL Osnabrück - SV Meppen

