Der BVB im Einsatz. – Foto: Matthias Reinhardt
BVB gegen Bielefeld zum Auftakt: Spielplan Frauen-Regionalliga West
Mit Borussia Dortmund, FC Schalke 04, Arminia Bielefeld, MSV Duisburg sowie Bayer 04 Leverkusen II ist die Frauen-Regionalliga West so prominent besetzt wie noch nie. Das ist der Spielplan
von André Nückel · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
Mit Borussia Dortmund, FC Schalke 04, Arminia Bielefeld, MSV Duisburg sowie Bayer 04 Leverkusen II ist die Frauen-Regionalliga West so prominent besetzt wie noch nie. Das ist der Spielplan - der BVB und Bielefeld eröffnen die Saison am 20. August.
1. Spieltag
Do., 20.08.26 19:00 Uhr Borussia Dortmund - DSC Arminia Bielefeld
So., 23.08.26 13:45 Uhr SGS Essen II - SC Fortuna Köln
So., 23.08.26 14:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 - VfR Warbeyen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund - DJK Wacker Mecklenbeck
So., 23.08.26 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - FC Schalke 04
So., 23.08.26 15:15 Uhr DJK Südwest Köln - Bayer 04 Leverkusen II
So., 23.08.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - 1. FFC Recklinghausen
So., 23.08.26 15:30 Uhr MSV Duisburg - SSV Rhade 1925
2. Spieltag
So., 30.08.26 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - FSV Gütersloh 2009
So., 30.08.26 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund
So., 30.08.26 13:30 Uhr SSV Rhade 1925 - Borussia Dortmund
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfR Warbeyen - DJK Südwest Köln
So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - Vorwärts Spoho 98
So., 30.08.26 15:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - MSV Duisburg
So., 30.08.26 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - Rhenania Bottrop
So., 30.08.26 17:00 Uhr FC Schalke 04 - SGS Essen II
3. Spieltag
So., 06.09.26 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - FC Schalke 04
So., 06.09.26 13:45 Uhr SGS Essen II - 1. FFC Recklinghausen
So., 06.09.26 14:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 - SSV Rhade 1925
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund - MSV Duisburg
So., 06.09.26 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - Bayer 04 Leverkusen II
So., 06.09.26 15:00 Uhr Borussia Dortmund - DJK Wacker Mecklenbeck
So., 06.09.26 15:15 Uhr DJK Südwest Köln - DSC Arminia Bielefeld
So., 06.09.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - VfR Warbeyen
4. Spieltag
So., 13.09.26 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - Rhenania Bottrop
So., 13.09.26 13:30 Uhr SSV Rhade 1925 - DJK Südwest Köln
So., 13.09.26 15:00 Uhr VfR Warbeyen - Vorwärts Spoho 98
So., 13.09.26 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - SC Fortuna Köln
So., 13.09.26 15:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - FSV Gütersloh 2009
So., 13.09.26 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - SGS Essen II
So., 13.09.26 15:30 Uhr MSV Duisburg - Borussia Dortmund
So., 13.09.26 17:00 Uhr FC Schalke 04 - SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund
5. Spieltag
So., 20.09.26 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - Bayer 04 Leverkusen II
So., 20.09.26 13:45 Uhr SGS Essen II - VfR Warbeyen
So., 20.09.26 14:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 - MSV Duisburg
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund - Borussia Dortmund
So., 20.09.26 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - DSC Arminia Bielefeld
So., 20.09.26 15:15 Uhr DJK Südwest Köln - DJK Wacker Mecklenbeck
So., 20.09.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - SSV Rhade 1925
So., 20.09.26 17:00 Uhr FC Schalke 04 - 1. FFC Recklinghausen
6. Spieltag
So., 27.09.26 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - SGS Essen II
So., 27.09.26 13:30 Uhr SSV Rhade 1925 - Vorwärts Spoho 98
So., 27.09.26 15:00 Uhr VfR Warbeyen - SC Fortuna Köln
So., 27.09.26 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund
So., 27.09.26 15:00 Uhr Borussia Dortmund - FSV Gütersloh 2009
So., 27.09.26 15:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - Rhenania Bottrop
So., 27.09.26 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - FC Schalke 04
So., 27.09.26 15:30 Uhr MSV Duisburg - DJK Südwest Köln
7. Spieltag
So., 04.10.26 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - DSC Arminia Bielefeld
So., 04.10.26 13:45 Uhr SGS Essen II - SSV Rhade 1925
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund - FSV Gütersloh 2009
So., 04.10.26 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - DJK Wacker Mecklenbeck
So., 04.10.26 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - Bayer 04 Leverkusen II
So., 04.10.26 15:15 Uhr DJK Südwest Köln - Borussia Dortmund
So., 04.10.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - MSV Duisburg
So., 04.10.26 17:00 Uhr FC Schalke 04 - VfR Warbeyen
8. Spieltag
So., 11.10.26 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - FC Schalke 04
So., 11.10.26 13:30 Uhr SSV Rhade 1925 - SC Fortuna Köln
So., 11.10.26 14:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 - DJK Südwest Köln
So., 11.10.26 15:00 Uhr VfR Warbeyen - 1. FFC Recklinghausen
So., 11.10.26 15:00 Uhr Borussia Dortmund - Rhenania Bottrop
So., 11.10.26 15:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - SGS Essen II
So., 11.10.26 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund
So., 11.10.26 15:30 Uhr MSV Duisburg - Vorwärts Spoho 98
9. Spieltag
So., 18.10.26 11:00 Uhr SGS Essen II - MSV Duisburg
So., 18.10.26 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - DJK Wacker Mecklenbeck
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund - DJK Südwest Köln
So., 18.10.26 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - Borussia Dortmund
So., 18.10.26 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - DSC Arminia Bielefeld
So., 18.10.26 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - VfR Warbeyen
So., 18.10.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - FSV Gütersloh 2009
So., 18.10.26 17:00 Uhr FC Schalke 04 - SSV Rhade 1925
10. Spieltag
So., 25.10.26 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - Bayer 04 Leverkusen II
So., 25.10.26 13:30 Uhr SSV Rhade 1925 - 1. FFC Recklinghausen
So., 25.10.26 14:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 - Vorwärts Spoho 98
So., 25.10.26 15:00 Uhr VfR Warbeyen - SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund
So., 25.10.26 15:00 Uhr Borussia Dortmund - SGS Essen II
So., 25.10.26 15:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - FC Schalke 04
So., 25.10.26 15:15 Uhr DJK Südwest Köln - Rhenania Bottrop
So., 25.10.26 15:30 Uhr MSV Duisburg - SC Fortuna Köln
11. Spieltag
So., 08.11.26 11:00 Uhr SGS Essen II - FSV Gütersloh 2009
So., 08.11.26 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - Borussia Dortmund
So., 08.11.26 15:00 Uhr SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund - Rhenania Bottrop
So., 08.11.26 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - DJK Südwest Köln
So., 08.11.26 15:00 Uhr VfR Warbeyen - DSC Arminia Bielefeld
So., 08.11.26 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - DJK Wacker Mecklenbeck
So., 08.11.26 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - SSV Rhade 1925
So., 08.11.26 17:00 Uhr FC Schalke 04 - MSV Duisburg
12. Spieltag
So., 15.11.26 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund
So., 15.11.26 13:30 Uhr SSV Rhade 1925 - VfR Warbeyen
So., 15.11.26 14:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 - SC Fortuna Köln
So., 15.11.26 15:00 Uhr Borussia Dortmund - FC Schalke 04
So., 15.11.26 15:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - Bayer 04 Leverkusen II
So., 15.11.26 15:15 Uhr DJK Südwest Köln - SGS Essen II
So., 15.11.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Vorwärts Spoho 98
So., 15.11.26 15:30 Uhr MSV Duisburg - 1. FFC Recklinghausen
13. Spieltag
So., 29.11.26 11:00 Uhr SGS Essen II - Rhenania Bottrop
So., 29.11.26 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - SSV Rhade 1925
So., 29.11.26 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - DJK Südwest Köln
So., 29.11.26 15:00 Uhr SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund - Vorwärts Spoho 98
So., 29.11.26 15:00 Uhr VfR Warbeyen - DJK Wacker Mecklenbeck
So., 29.11.26 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - Borussia Dortmund
So., 29.11.26 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - MSV Duisburg
So., 29.11.26 17:00 Uhr FC Schalke 04 - FSV Gütersloh 2009
14. Spieltag
So., 06.12.26 14:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 - 1. FFC Recklinghausen
So., 06.12.26 15:00 Uhr SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund - SSV Rhade 1925
So., 06.12.26 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - SGS Essen II
So., 06.12.26 15:00 Uhr Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen II
So., 06.12.26 15:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - DSC Arminia Bielefeld
So., 06.12.26 15:15 Uhr DJK Südwest Köln - FC Schalke 04
So., 06.12.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - SC Fortuna Köln
So., 06.12.26 15:30 Uhr MSV Duisburg - VfR Warbeyen
15. Spieltag
So., 13.12.26 11:00 Uhr SGS Essen II - SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund
So., 13.12.26 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - MSV Duisburg
So., 13.12.26 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - Vorwärts Spoho 98
So., 13.12.26 13:30 Uhr SSV Rhade 1925 - DJK Wacker Mecklenbeck
So., 13.12.26 15:00 Uhr VfR Warbeyen - Borussia Dortmund
So., 13.12.26 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - DJK Südwest Köln
So., 13.12.26 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - FSV Gütersloh 2009
So., 13.12.26 17:00 Uhr FC Schalke 04 - Rhenania Bottrop
16. Spieltag
So., 14.02.27 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund
So., 14.02.27 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - SGS Essen II
So., 14.02.27 13:30 Uhr SSV Rhade 1925 - MSV Duisburg
So., 14.02.27 15:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund
So., 14.02.27 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - Rhenania Bottrop
So., 14.02.27 15:00 Uhr VfR Warbeyen - FSV Gütersloh 2009
So., 14.02.27 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - DJK Südwest Köln
So., 14.02.27 17:00 Uhr FC Schalke 04 - Vorwärts Spoho 98
17. Spieltag
So., 21.02.27 13:45 Uhr SGS Essen II - FC Schalke 04
So., 21.02.27 14:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 - DSC Arminia Bielefeld
So., 21.02.27 15:00 Uhr Borussia Dortmund - SSV Rhade 1925
So., 21.02.27 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - 1. FFC Recklinghausen
So., 21.02.27 15:00 Uhr SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund - SC Fortuna Köln
So., 21.02.27 15:15 Uhr DJK Südwest Köln - VfR Warbeyen
So., 21.02.27 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Bayer 04 Leverkusen II
So., 21.02.27 15:30 Uhr MSV Duisburg - DJK Wacker Mecklenbeck
18. Spieltag
So., 28.02.27 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - DJK Südwest Köln
So., 28.02.27 13:30 Uhr SSV Rhade 1925 - FSV Gütersloh 2009
So., 28.02.27 15:00 Uhr VfR Warbeyen - Rhenania Bottrop
So., 28.02.27 15:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - Borussia Dortmund
So., 28.02.27 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - SGS Essen II
So., 28.02.27 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - Vorwärts Spoho 98
So., 28.02.27 15:30 Uhr MSV Duisburg - SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund
So., 28.02.27 17:00 Uhr FC Schalke 04 - SC Fortuna Köln
19. Spieltag
So., 07.03.27 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - 1. FFC Recklinghausen
So., 07.03.27 13:45 Uhr SGS Essen II - Bayer 04 Leverkusen II
So., 07.03.27 14:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 - DJK Wacker Mecklenbeck
So., 07.03.27 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - VfR Warbeyen
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund - FC Schalke 04
So., 07.03.27 15:00 Uhr Borussia Dortmund - MSV Duisburg
So., 07.03.27 15:15 Uhr DJK Südwest Köln - SSV Rhade 1925
So., 07.03.27 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - DSC Arminia Bielefeld
20. Spieltag
So., 14.03.27 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - Vorwärts Spoho 98
So., 14.03.27 13:30 Uhr SSV Rhade 1925 - Rhenania Bottrop
So., 14.03.27 15:00 Uhr Borussia Dortmund - SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund
So., 14.03.27 15:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - DJK Südwest Köln
So., 14.03.27 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - FC Schalke 04
So., 14.03.27 15:00 Uhr VfR Warbeyen - SGS Essen II
So., 14.03.27 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - SC Fortuna Köln
So., 14.03.27 15:30 Uhr MSV Duisburg - FSV Gütersloh 2009
21. Spieltag
So., 21.03.27 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - VfR Warbeyen
So., 21.03.27 13:45 Uhr SGS Essen II - DSC Arminia Bielefeld
So., 21.03.27 14:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 - Borussia Dortmund
So., 21.03.27 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - SSV Rhade 1925
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund - 1. FFC Recklinghausen
So., 21.03.27 15:15 Uhr DJK Südwest Köln - MSV Duisburg
So., 21.03.27 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - DJK Wacker Mecklenbeck
So., 21.03.27 17:00 Uhr FC Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen II
22. Spieltag
Sa., 27.03.27 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - SC Fortuna Köln
Sa., 27.03.27 13:30 Uhr SSV Rhade 1925 - SGS Essen II
Sa., 27.03.27 14:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 - SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund
Sa., 27.03.27 15:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - Vorwärts Spoho 98
Sa., 27.03.27 15:00 Uhr Borussia Dortmund - DJK Südwest Köln
Sa., 27.03.27 15:00 Uhr VfR Warbeyen - FC Schalke 04
Sa., 27.03.27 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - 1. FFC Recklinghausen
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr MSV Duisburg - Rhenania Bottrop
23. Spieltag
Mo., 29.03.27 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - SSV Rhade 1925
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - VfR Warbeyen
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund - Bayer 04 Leverkusen II
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - MSV Duisburg
Mo., 29.03.27 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Borussia Dortmund
Mo., 29.03.27 17:00 Uhr FC Schalke 04 - DSC Arminia Bielefeld
Mo., 29.03.27 18:30 Uhr DJK Südwest Köln - FSV Gütersloh 2009
Mo., 29.03.27 18:30 Uhr SGS Essen II - DJK Wacker Mecklenbeck
24. Spieltag
So., 04.04.27 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - 1. FFC Recklinghausen
So., 04.04.27 13:30 Uhr SSV Rhade 1925 - FC Schalke 04
So., 04.04.27 14:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 - Rhenania Bottrop
So., 04.04.27 15:00 Uhr Borussia Dortmund - Vorwärts Spoho 98
So., 04.04.27 15:00 Uhr VfR Warbeyen - Bayer 04 Leverkusen II
So., 04.04.27 15:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - SC Fortuna Köln
So., 04.04.27 15:15 Uhr DJK Südwest Köln - SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund
So., 04.04.27 15:30 Uhr MSV Duisburg - SGS Essen II
25. Spieltag
So., 11.04.27 11:00 Uhr SGS Essen II - Borussia Dortmund
So., 11.04.27 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - MSV Duisburg
So., 11.04.27 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - SSV Rhade 1925
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund - VfR Warbeyen
So., 11.04.27 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - FSV Gütersloh 2009
So., 11.04.27 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - DSC Arminia Bielefeld
So., 11.04.27 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - DJK Südwest Köln
So., 11.04.27 17:00 Uhr FC Schalke 04 - DJK Wacker Mecklenbeck
26. Spieltag
So., 18.04.27 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - VfR Warbeyen
So., 18.04.27 13:30 Uhr SSV Rhade 1925 - Bayer 04 Leverkusen II
So., 18.04.27 14:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 - SGS Essen II
So., 18.04.27 15:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - 1. FFC Recklinghausen
So., 18.04.27 15:00 Uhr Borussia Dortmund - SC Fortuna Köln
So., 18.04.27 15:15 Uhr DJK Südwest Köln - Vorwärts Spoho 98
So., 18.04.27 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund
So., 18.04.27 15:30 Uhr MSV Duisburg - FC Schalke 04
27. Spieltag
So., 25.04.27 11:00 Uhr SGS Essen II - DJK Südwest Köln
So., 25.04.27 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - FSV Gütersloh 2009
So., 25.04.27 15:00 Uhr VfR Warbeyen - SSV Rhade 1925
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund - DSC Arminia Bielefeld
So., 25.04.27 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - Rhenania Bottrop
So., 25.04.27 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - MSV Duisburg
So., 25.04.27 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - DJK Wacker Mecklenbeck
So., 25.04.27 17:00 Uhr FC Schalke 04 - Borussia Dortmund
28. Spieltag
So., 02.05.27 13:30 Uhr SSV Rhade 1925 - DSC Arminia Bielefeld
So., 02.05.27 14:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 - FC Schalke 04
So., 02.05.27 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund
So., 02.05.27 15:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - VfR Warbeyen
So., 02.05.27 15:00 Uhr Borussia Dortmund - 1. FFC Recklinghausen
So., 02.05.27 15:15 Uhr DJK Südwest Köln - SC Fortuna Köln
So., 02.05.27 15:30 Uhr MSV Duisburg - Bayer 04 Leverkusen II
So., 02.05.27 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - SGS Essen II
29. Spieltag
So., 09.05.27 11:00 Uhr SGS Essen II - Vorwärts Spoho 98
So., 09.05.27 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - Rhenania Bottrop
So., 09.05.27 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - DJK Wacker Mecklenbeck
So., 09.05.27 13:30 Uhr SSV Rhade 1925 - SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund
So., 09.05.27 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - FSV Gütersloh 2009
So., 09.05.27 15:00 Uhr VfR Warbeyen - MSV Duisburg
So., 09.05.27 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - Borussia Dortmund
So., 09.05.27 17:00 Uhr FC Schalke 04 - DJK Südwest Köln
30. Spieltag
So., 16.05.27 14:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 - Bayer 04 Leverkusen II
So., 16.05.27 15:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - SSV Rhade 1925
So., 16.05.27 15:00 Uhr Borussia Dortmund - VfR Warbeyen
So., 16.05.27 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - SC Fortuna Köln
So., 16.05.27 15:00 Uhr SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund - SGS Essen II
So., 16.05.27 15:15 Uhr DJK Südwest Köln - 1. FFC Recklinghausen
So., 16.05.27 15:30 Uhr MSV Duisburg - DSC Arminia Bielefeld
So., 16.05.27 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - FC Schalke 04