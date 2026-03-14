BVB-Frauen landen Transfer-Coup: Alexandra Popp kommt im Sommer von Isaija Zecevic · Heute, 23:34 Uhr · 0 Leser

Alexander Popp wechselt zur neuen Saison zu den Frauen des BVB. – Foto: Borussia Dortmund

Großer Name für die Frauen von Borussia Dortmund: Zur Saison 2026/27 wechselt Alexandra Popp ablösefrei vom VfL Wolfsburg nach Dortmund. Die 34-Jährige unterschrieb beim BVB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 und wird künftig im Stadion Rote Erde auflaufen. Mit der Verpflichtung der langjährigen Nationalspielerin gelingt den Dortmunderinnen ein echter Transfer-Coup. Popp bringt enorme Erfahrung mit: In ihrer Karriere absolvierte sie bislang 145 Länderspiele für Deutschland (67 Tore), stand in 332 Partien der Frauen-Bundesliga auf dem Platz (158 Tore) und kam auf 89 Einsätze in der UEFA Women's Champions League, in denen sie 36 Treffer erzielte.

Auch ihre Titelsammlung ist beeindruckend. Mit Wolfsburg gewann die Angreiferin dreimal die Champions League, sieben deutsche Meisterschaften sowie 13-mal den DFB-Pokal der Frauen. Mit der deutschen Nationalmannschaft holte sie zudem Gold bei den Olympische Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro. Nach 14 Jahren beim VfL kehrt die gebürtige Wittenerin nun ins Ruhrgebiet zurück. Beim BVB sehen die Verantwortlichen in der Verpflichtung ein deutliches Signal für die Ambitionen im Frauenfußball. Geschäftsführer Carsten Cramer bezeichnete Popp als „eine der prägendsten Figuren im nationalen und internationalen Frauenfußball“. Auch Geschäftsführerin Svenja Schlenker sprach von einem „dicken Ausrufezeichen für unsere Ambitionen“.