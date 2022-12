BV Wissel ärgert den Spitzenreiter Kreisliga A: SV Sevelen ist zwar überlegen, hat aber beim 3:1 mehr Mühe als erwartet.

GW Vernum – TSV Weeze II 6:0 (1:0). „Gegen den Tabellenletzten mussten wir gewinnen. Und das hat die Mannschaft souverän gemacht“, sagte Vernums Trainer Sascha Heigl nach der einseitigen Partie. Justin Regenhardt (20.), Phillip Stutzinger (57.), Florian Pankatz (60.), Adrian Terhorst (82.), Marian Schmidt (90.) sowie ein Eigentor durch Nick Aengenvoort sorgten für den Kantersieg des Gastgebers.

SV Grieth – SG Kessel/Ho.-Ha. 0:0. Wie schon im Hinspiel gab’s zwischen diesen beiden Mannschaften eine Nullnummer. „Auf dem Ascheplatz war einfach nicht an Fußballspielen zu denken. Aber wir haben den Kampf angenommen und nehmen einen verdienten Punkt mit“, sagte Kessels Trainer Thomas von Kuczkowski. Ähnlich sah es sein Kollege Peter Franke: „Typisches Ascheplatzspiel, gerechtes Unentschieden.“

SV Nütterden – TSV Nieukerk 2:2 (1:1). Die Gäste konnten zweimal durch Felix Brusius (6.) und Mirco van Bergen (55.) in Führung gehen. Der ersatzgeschwächte Gastgeber, für den unter anderen Stammkeeper Tobias Arntz als Feldspieler auflief, schaffte durch Jannis Dercks (44.) und Daniel Fuchs (75.) jeweils den Ausgleich. „Wir hätten die Partie in Durchgang eins für uns entscheiden müssen“, sagte TSV-Trainer Wilfried Steeger. „Aufgrund unserer Leistung in der zweiten Halbzeit geht das Unentschieden in Ordnung“, so Nütterdens Coach Joachim Böhmer.

SV Sevelen – BV Sturm Wissel 3:1 (0:0). „Das Ergebnis spiegelt nicht mal ansatzweise unsere deutliche Überlegenheit wider“, sagte Sevelens Trainer Micky Foehde nach dem Heimerfolg gegen den Abstiegskandidaten aus Wissel. Der krasse Außenseiter ging kurz nach der Pause sogar durch Eric Böhmer (47.) in Führung. Doch Max Ruhnau (50.), Simon van der Sande (65.) und Sven Dykmanns (90.) trafen anschließend für den Tabellenführer vom Koetherdyck.

Uedemer SV – SF Broekhuysen II 4:0 (1:0). „Uedem war heute einfach die bessere Mannschaft“ sagte Broekhuysens Trainer Timo Ingenlath anerkennend. Nils Krey (35.), Maik Hemmers (55.), Lukas Brockmann (84) und Hauke Riddermann (89.) trafen für die Gastgeber. „Eine klare Angelegenheit. Das Ergebnis hätte sogar noch höher ausfallen können“, so Uedems Coach Martin Würzler.

Union Wetten – SC Auwel-Holt 1:1 (1:0). In der Bewertung der Partie waren sich Wettens Christian Offermanns und Auwel-Holts Carsten Schaap einig: Gerechtes Ergebnis nach einem guten Spiel. Max Graeven brachte Union nach 32 Minuten in Front. Julian Treffurth erzielte in Minute 60 den verdienten Ausgleich.

Arminia Kapellen – Viktoria Winnekendonk 1:3 (0:1). „Wir sind heute gegen einen selbstbewussten und konsequenten Gegner einfach nicht ins Spiel gekommen. Der Sieg für Winnekendonk geht absolut in Ordnung“, sagte Arminia-Trainer Marcel Lemmen. Mauricio Baumann (9.), Klaas Gerlitzki (48.) und Torben Schellenberg (90.) trafen für den Gast, Tim Beßler (80.) hatte zwischenzeitlich den Anschlusstreffer erzielt.

SGE Bedburg-Hau – SV Walbeck 1:4 (1:3). Im Verfolgerduell setzte sich der SV Walbeck bei der zweiten Mannschaft der SGE Bedburg-Hau deutlich durch. Joel Zweigle (10.,27.), Marcel Giesen (39.) und Maurice Koppers (85.) trafen für die überlegenen Gäste. Lars Nakotte erzielte nach 44 Minuten das 1:3. „Heute hat meine Mannschaft eines der besten Spiele gezeigt, seitdem ich in Walbeck bin“, sagte Trainer André Birker zum gelungenen Auftritt der Gäste.