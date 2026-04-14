BV Wevelinghoven & Novesia Neuss dominieren Elf der Woche

BV Wevelinghoven ist gut unterwegs. – Foto: Olaf Moll

Im Aufstiegsrennen der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss verdichtet sich das Feld: SV Germania Grefrath 1926 lässt gegen Sportfreunde Vorst Punkte liegen, während DJK Novesia Neuss mit einem Kantersieg aufschließt. Auch VfR Büttgen bleibt nach einem turbulenten Spiel in Schlagdistanz.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Der VfR Büttgen gewann ein torreiches Spiel beim TuS Reuschenberg und bleibt damit in der Spitzengruppe. Nach der frühen Führung durch Fabian Böse (12.) gerieten die Gäste zunächst in Rückstand (22./36.), ehe sie die Partie in der Schlussphase drehten. Leon Amrath (72.) und Jan Luca Piel (79.) sorgten für die Wende, nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich (81.) entschieden Rick Mosheim (90.+2) und Timo Piel (90.+4) das Spiel endgültig. Büttgen übernimmt Rang drei von Vorst und wäre aktuell aufgestiegen.

Der SV Rosellen, der sich im gesicherten Mittelfeld bewegt, setzte sich knapp beim FC Straberg durch. Kurz vor der Pause brachte ein Treffer (43.) die Gäste in Führung, ehe Sebastian Berndsen noch vor dem Seitenwechsel auf 2:0 erhöhte (45.). Konrad Schwarz verkürzte unmittelbar danach (45.+5), und nach dem Seitenwechsel glich Nils Bröder per Foulelfmeter aus (51.). Die Entscheidung fiel schließlich durch Jost Borgmeier, der in der 64. Minute zum 3:2 traf.

Der SV Glehn festigte mit einem Heimsieg seinen Platz im oberen Tabellenbereich. Mirco Tenten (12.) und Dane Siewierski (28.) sorgten früh für eine komfortable Führung. Nach dem Anschlusstreffer durch Mehmet Can Kabadayi (38.) blieb die Partie zunächst offen, ehe Siewierski mit seinem zweiten Treffer (63.) die Entscheidung herbeiführte.

Der FC SF Delhoven verschaffte sich im Tabellenmittelfeld etwas Luft und gewann beim TuS Grevenbroich mit 2:0. Tim Schriddels traf bereits früh (13.) und legte wenig später nach (33.). Grevenbroich, das weiter im unteren Tabellenbereich steht, fand offensiv keine Antwort und blieb ohne eigenen Treffer.

Im Topspiel ließ der Tabellenführer Punkte liegen. SV Germania Grefrath 1926 ging durch Noel Schneider früh in Führung (6.), doch Hussein Hammoud drehte die Partie mit einem Doppelpack (43./45.+2). Ein Eigentor von Dennis Bögel brachte Vorst zwischenzeitlich sogar mit 3:1 in Führung (67.). In der Schlussphase verkürzte Etienne Piehler (71.), ehe Luis Fridolin Eberwein kurz vor Schluss den 3:3-Endstand erzielte (89.). Grefrath bleibt vorne, spürt aber langsam den Druck der Verfolger.

Der BV Wevelinghoven bleibt im Rennen um die Aufstiegsplätze und setzte sich souverän gegen SG Grimlinghausen/Norf durch. Antonio Helpenstein brachte die Gastgeber früh in Führung (11.), ehe Nick Eißenberg kurz vor der Pause erhöhte (42.). Den Schlusspunkt setzte Jeremy Franklyn Müller in der 85. Minute. Wevelinghoven steht nun bei 43 Punkten und bleibt in Schlagdistanz zu Rang drei.

Ein klares Zeichen setzte die DJK Novesia Neuss, die den FSV Vatan Neuss deutlich mit 8:0 besiegte und sich damit weiter im Aufstiegsrennen festsetzt. Bereits vor der Pause trafen Kimon Ferber (13.), Nikolai Spelter (26.) und Ivan Lourenço Vieira (36.). Nach dem Seitenwechsel legten Vieira (60.), Luis Falkowski (74./90.), Sebastian Lohr (77.) und Nico Deniz Syska (87.) nach. Mit nun 47 Punkten rückt Novesia näher an den Tabellenführer heran.

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag

So., 19.04.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - FC Straberg

So., 19.04.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - SV Glehn

So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - BV Wevelinghoven

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SG Orken-Noithausen

So., 19.04.26 15:15 Uhr FC SF Delhoven - SV Germania Grefrath 1926

So., 19.04.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - TuS Reuschenberg

So., 19.04.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - DJK Novesia Neuss



25. Spieltag

Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SV Glehn - SV Rosellen

So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Straberg - VfR Büttgen

So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - TuS Grevenbroich

So., 26.04.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SG Grimlinghausen / Norf

So., 26.04.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 26.04.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - FC SF Delhoven

So., 26.04.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - Sportfreunde Vorst

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