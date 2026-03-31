BV Wevelinghoven muss siegen, Kellerduell für Weissenberg II

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der BV Wevelinghoven braucht im Aufstiegsrennen dringend einen Sieg beim FSV Vatan, um nicht den Anschluss zu verlieren. Im Keller steigt am Mittwoch das Duell zwischen der SVG Neuss-Weissenberg II und TuS Reuschenberg, auch die SG Orken-Noithausen und der FC Straberg spielen. So läuft der 22. Spieltag!
23. Spieltag
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Straberg - SV Rosellen
So., 12.04.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - FC SF Delhoven
So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - Sportfreunde Vorst
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Glehn - SG Orken-Noithausen
So., 12.04.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SG Grimlinghausen / Norf
So., 12.04.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - FSV Vatan Neuss
So., 12.04.26 16:00 Uhr TuS Reuschenberg - VfR Büttgen
24. Spieltag
So., 19.04.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - FC Straberg
So., 19.04.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - SV Glehn
So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - BV Wevelinghoven
So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SG Orken-Noithausen
So., 19.04.26 15:15 Uhr FC SF Delhoven - SV Germania Grefrath 1926
So., 19.04.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - TuS Reuschenberg
So., 19.04.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - DJK Novesia Neuss
