BV Wevelinghoven: Mit Geschlossenheit zur Rettung Aber der Rückzug des SC Unterbach kostet den Fußball-Bezirksligisten sechs Punkte.

Saisonverlauf Nach vier Niederlagen in den ersten fünf Partien musste sich der BV Wevelinghoven im Tabellenkeller behaupten. Erst am 14. Spieltag konnte der Achte der Vorsaison die Abstiegsränge verlassen. Das Team drehte kurz vor der Winterpause nochmal richtig auf. Die letzten vier Spiele vor Weihnachten konnten allesamt gewonnen werden und das ohne ein einziges Gegentor. „Wir haben uns die Siege hart erarbeitet und wollen nun den Rückenwind mit ins neue Jahr nehmen“, erklärt Neumann, der erst seit Saisonbeginn an der Seitenlinie steht. Durch den Rückzug des SC Unterbach hat der BV ein Spiel weniger auf dem Konto als die Konkurrenten im Abstiegskampf. Der Abstand auf die Abstiegsplätze beträgt trotz der Siegesserie nur einen Zähler. „Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass Unterbach die Saison durchzieht. Das Ganze ist für uns ziemlich dumm gelaufen“, sagt Neumann.



Das lief gut Der BV Wevelinghoven steht für mannschaftlichen Zusammenhalt. Das ist auch auf dem Platz die größte Stärke des Bezirksligisten. Jedoch konnte der BV im Schlussspurt vor der Winterpause auch spielerisch überzeugen. „Wir haben ein gutes Umschaltspiel, zudem haben wir unsere Chancen konsequent ausgenutzt“, so Neumann. Das gilt ganz besonders für Yannik Neumann, der vier seiner fünf Saisontore in den letzten vier Spielen des Jahres erzielte. Die Kampfbereitschaft wird auch weiterhin ein wichtiger Bestandteil im Wevelinghovener Spiel sein.



Das lief schlecht Besonders gegen die Topmannschaften kam der BV häufig unter die Räder. Gegen die Top 6 gelang dem Team insgesamt nur ein Treffer. „Spielerisch sind wir nicht auf dem Niveau der Spitzenmannschaften“, bestätigt Neumann. Zudem fehlte dem Coach aufgrund der verletzungsbedingten Rotationen die Konstanz im Spiel seiner Mannschaft. „In der Winterpause gilt es nun, wieder alle fit zu bekommen, damit wir uns einspielen können und auch wieder ein Konkurrenzkampf in der Mannschaft entsteht“, sagt er.



Personal In Aziz Abassi konnte der BV einen treffsicheren Stürmer verpflichten. Der VfL Jüchen/Garzweiler hatte sich im Laufe der Saison von seinem Sommerneuzugang getrennt. In Wevelinghoven bekommt der 20-Jährige nun eine neue Chance. „Er passt gut in die Mannschaft und verstärkt unsere Offensive mit seinen Qualitäten“, schwärmt Neumann von seinem neuen Kicker. Im erst 19 Jahre alten Mittelfeldmann Tim Jenckel ist ein Sommertransfer nach der Winterpause spielberechtigt. Er kam aus der Jugend des SC Kapellen, trainierte bereits in der Hinrunde beim BV mit und darf in der Rückrunde der Mannschaft nun auch auf dem Platz weiterhelfen. Weitere Zu- und Abgänge sind nicht geplant.



Ausblick Der BV startet am Sonntag, den 15. Januar mit einem Testspiel gegen den SV Rosellen aus der Kreisliga A in die Vorbereitung. Eine Woche später geht es für den BV zum TSV Norf, ebenfalls aus der Kreisliga A. Am 29. Januar steht mit dem Landesligisten Holzheimer SG der erste Härtetest an. Im TuS Wickrath (5.2.), SC Teutonia Kleinenbroich (12.2.) und ASV Süchteln II (19.2.) folgen drei Testspielgegner aus der Bezirksliga, Gruppe 3. „Wir müssen in der Rückrunde unsere Hausaufgaben erledigen, um unser Saisonziel Klassenerhalt zu erfüllen“, fordert Neumann.