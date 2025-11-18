BV Wevelinghoven in der Krise?

Spitzenreiter Grefrath hat in der Kreisliga A den nächsten Dreier eingefahren, ohne anzutreten. Denn musste Reuschenberg aus personellen Gründen passen. „Wir hatten keine Angst vorm Tabellenführer oder keine Lust auf die Asche – zu unseren Verletzten kamen noch zahlreiche angeschlagene Spieler hinzu und selbst mit Verstärkung aus unserer Zweiten Mannschaft und der A-Jugend hätten wir keine elf Spieler zusammenbekommen“, sagt Abteilungsleiter Ralf Benzing zur Erklärung. „Wir hätten angeschlagene Spieler einsetzen müssen, aber das wollten wir nicht verantworten.

Elf Spieltage ohne Niederlage und dann drei Niederlagen in Folge – der BV Wevelinghoven musste nach den beiden Pleiten in Grefrath und Glehn nun auch die erste Partie auf heimischer Anlage abgeben. Im Verfolgerduell mit der DJK Novesia verloren die Wevelinghovener durch einen Treffer von Timo Arvanitidis kurz nach der Pause.

„Wie es mir und der Mannschaft geht, kann man sich denken“, sagte Trainer Markus Stupp danach bedient. „Vor 16 Tagen hatten wir in Grefrath die Chance, uns an die Tabellenspitze zu schieben. Jetzt haben wir Platz zwei verspielt, sind punktgleich mit Büttgen und nur noch einen Punkt vor Vorst. Bei uns herrscht große Ernüchterung.“ Das große Problem der vergangenen Wochen: die Chancenverwertung. Stupp: „Wir sind an uns selber gescheitert, anders kann man es nicht sagen. Wir hatten in den drei Spielen bestimmt 25 hochkarätige, wenn nicht hundertprozentige Chancen, wir hatten Elfmeter … Aber wenn man seine Chancen nicht nützt, kann man auf Dauer nicht erfolgreich sein.“

Warum die Tore nicht mehr fallen, kann der Coach nicht beantworten: „Unvermögen, fehlende Konzentration? Ich weiß es schlicht nicht. Wir haben großen Aufwand betriebe. Wir hatten alle mehr erwartet. Wir hätten alle drei Spiele gewinnen können. Ich weiß nicht, wo ich den Hebel ansetzen soll.“

Ziele scheinen nicht mehr erreichbar für den BVW

Neun Punkte beträgt der Rückstand auf Grefrath jetzt schon. „Alles, was wir uns vorgenommen haben, ist jetzt irgendwie schon Geschichte“, so Stupp. Das klingt kurz vor Ende der Hinrunde fast schon resignierend, wurde Wevelinghoven doch als großer Favorit gehandelt. „Bis zur Partie gegen Grefrath war ich zufrieden. Dann kam es drauf an und wir haben nicht geliefert. Wir haben alle mehr erwartet: Vorstand, Sportlicher Leiter, Trainer und ich denke, auch die Mannschaft. Die nehme ich jetzt in die Pflicht, ich kann die Tore ja nicht selber schießen. Sie muss wieder umsetzen, was wir uns vornehmen.“ Aus seiner Unzufriedenheit macht er auch vor seinem Team keinen Hehl: „Mir stellt sich die Frage, ob die Mannschaft schon bereit ist, aufzusteigen und ob sie das wirklich will. Und genau das habe ich die Jungs vergangene Woche auch gefragt.“

Jetzt ist erstmal Pause. Ein eigentlich angesetztes Testspiel wurde abgesagt, das Training ebenso. „Wenn das Wetter es zulässt, gehen wir am Donnerstag wieder auf den Platz“, sagt Stupp. „Das Wochenende haben wir den Jungs aber auch komplett freigegeben, vielleicht nutzt es der ein oder andere, um über die Situation nachzudenken.“ Dann folgen noch zwei Auswärtsspiele gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte: in Reuschenberg und Zons. Stupp: „Da haben wir dann nochmal die Möglichkeit, Punkte zu holen und nicht mit so einer trüben Stimmung in die Winterpause zu gehen.“