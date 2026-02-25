 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

BV Wevelinghofen & FC Straberg eröffnen 2026 - Attacke auf Grefrath

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Die Winterpause endet am Donnerstag ganz offiziell, wenn der BV Wevelinghoven den FC Straberg empfängt. Der Tabellenzweite will nochmal Germania Grefrath angreifen, auch im Keller geht es spannend weiter. Das bringt der 17. Spieltag!

Der Spieltag in Neuss!
So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Morgen, 20:00 Uhr
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
20:00live
Spieltext Wevelinghov. - FC Straberg

Fr., 27.02.2026, 19:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
19:30
Spieltext Weissenberg II - Delhoven

Fr., 27.02.2026, 20:00 Uhr
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
20:00
Spieltext SV Glehn - Reuschenberg

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
15:30live
Spieltext SF Vorst - VfR Büttgen

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
15:00
Spieltext TuS Grevenb. - SV Rosellen

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
15:00
Spieltext Ge. Grefrath - SG Orken

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
FC Zons
FC ZonsFC Zons
15:30
Spieltext DJK Novesia - FC Zons

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
15:30live
Spieltext SG Grimlinghaus... - FSV Vatan

Das sind die nächsten Spieltage

18. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - FC SF Delhoven
So., 08.03.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - TuS Grevenbroich
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SV Germania Grefrath 1926
So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Straberg - DJK Novesia Neuss
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SV Glehn
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - BV Wevelinghoven
So., 08.03.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - Sportfreunde Vorst
So., 08.03.26 15:30 Uhr FC Zons - TuS Reuschenberg

19. Spieltag
So., 15.03.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - VfR Büttgen
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 15.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SG Grimlinghausen / Norf
So., 15.03.26 15:00 Uhr FC SF Delhoven - FSV Vatan Neuss
So., 15.03.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - FC Straberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SV Rosellen
So., 15.03.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SG Orken-Noithausen
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Glehn - FC Zons

