BV Sturm Wissel gewinnt Torfestival

Das Duell zwischen dem Gastgeber Alemannia Pfalzdorf II und dem BV Sturm Wissel hat sich am zu einem Offensivspektakel entwickelt. Am Ende setzten sich die Gäste mit 5:4 (1:1) durch. Für die Wisseler war es bereits der vierte Saisonsieg in der Kreisliga A Kleve/Geldern. Die Pfalzdorfer hingegen mussten trotz einer spielerisch starken und kämpferischen Leistung nach zuvor drei Partien ohne Niederlage den Platz als Verlierer verlassen.

Vor rund 50 Zuschauern hatten die Gastgeber bereits mit ihrem ersten Angriff die Chance zur Führung, doch Nils Schotten scheiterte frei stehend am Wisseler Keeper Jonas Goebel. Auf der Gegenseite dauerte es nur bis zur dritten Minute, ehe Wissel eine Dreifachchance hatte. Doch Alemannia-Torwart Cedric Kamps konnte den Ball mit einer Faustabwehr aus der Gefahrenzone befördern.

Wer nun dachte, dass die Partie sich beruhigen würde, sah sich getäuscht. Denn beide Mannschaften suchten konstant den Weg in Richtung Tor. Und die Gäste eröffneten nach nur 16 Minuten den Torreigen durch André Sowa. Doch der Rückstand warf die Gastgeber nicht um. Mit einem sehenswerten Distanzschuss sorgte Lennard Helm in der 23. Minute für den Ausgleich. Bis zum Seitenwechsel hätten beide Teams noch das eine oder andere Tor erzielen können, doch beide Keeper zeigten sich in Bestform.

Deckers gesteht "einen oder anderen Defensivfehler"

Nach der Pause wurde es dann wild. Nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff brachte Moritz Geerissen die Alemannia in Führung. Doch danach reichten dem BV Sturm Wissel 15 Minuten, um das Spiel zu drehen. Justin van de Sandt erzielte den Ausgleich (54.), Spielertrainer Robin Deckers das 3:2 (64.) und Lucas Heissing (69.) das 4:2.

Doch die Alemannia blieb dran, warf alles nach vorne und konnte durch Lennard Helm (79.) mit seinem zweiten Treffer nochmals auf 3:4 verkürzen. In der Nachspielzeit gab es dann die Vorentscheidung durch Robin Deckers zweites Tor 5:3 (90.+4), ehe Lutz Lommen den Endstand zum 4:5 erzielen konnte (90.+6).

„Das war für den neutralen Zuschauer ein sehr ansehnliches Fußballspiel, mit dem besseren Ende für uns. Wir haben trotz des einen oder anderen Defensivfehlers ganz wichtige drei Punkte eingefahren“, sagte Wissels Spielertrainer und Torschütze Robin Deckers.