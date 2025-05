BV Sturm Wissel feiert den Aufstieg

Der BV Sturm Wissel hat es geschafft und die Meisterschaft in der Gruppe 1 der Kreisliga B Kleve/Geldern nach einer spannenden Saison wie auch ereignisreichen Woche endgültig unter Dach und Fach gebracht. Ursprünglich sollte das Team erst am Samstag wieder die Chance bekommen, sich selbst die Krone aufzusetzen. Aber warum ist das Team jetzt schon vor dem Wochenende Meister geworden?

Anders als erwartet, wurde bereits jetzt die Wertung der Partie vom Sportgericht vorgenommen. „Wir sind der DJK Rhenania Kleve dankbar, dass der Verein die 1:6-Niederlage aus sportlichen Gründen akzeptiert hat. Es hätte auch andere Szenarien, wie ein Wiederholungsspiel oder die Wertung für die DJK erfolgen können. Das ist jetzt eine sehr faire Geste der Klever. Nun können wir Meisterschaft und Aufstieg gebührend feiern. Wir fahren am Sonntag mit einer Delegation nach Kleve, um dort unsere Dankbarkeit zu zeigen“, sagt Kevin Deckers, Geschäftsführer des BV Sturm Wissel und zugleich Kapitän der Mannschaft. Am Samstag um 17 Uhr steht das Spitzenduell beim Tabellenzweiten Alemannia Pfalzdorf II auf dem Programm, anschließend wird in Wissel gefeiert.

Konzept ist aufgegangen

Das Team, das sich vor zwei Jahren sang- und klanglos aus der Kreisliga A verabschiedet hatte, hatte sich nach dem Abstieg eine radikale Verjüngungskur verordnet. „Wir wollten einen Weg mit der eigenen Jugend beschreiten. Wir haben eine junge Truppe aufgebaut und werden weiter auf die Jugend setzen“, sagt Deckers.

Und das Ergebnis – die Meisterschaft und Rückkehr in die Kreisliga A – , mit dem keiner so schnell gerechnet hat, kann sich durchaus sehen lassen. Die Bilanz nach bislang 26 Partien ist beeindruckend: 23 Siege, zwei Unentschieden und nur eine Niederlage mit einem Torverhältnis von 121:36.

Coach Stefan Stang hat in Zusammenarbeit mit seinem Co-Trainer Robin Deckers, der unangefochtener Torjäger der B-Liga mit 38 Treffern ist, hervorragende Arbeit geleistet. Stang führte das Team nach einem zweijährigen Intermezzo in der Kreisliga B zurück in die Kreisliga A und wird jetzt verdientermaßen in die „Hall of Fame“ der Wisseler Aufstiegstrainer aufgenommen.

„Die Saison ist anders verlaufen als gedacht, denn der Aufstieg war nicht geplant, der ein Verdienst des gesamten Teams ist. Ein großes Plus war der große Kader. Es gab kaum verletzte Spieler sowie auch Spielglück. Die A-Liga ist eine andere Liga und eine große Herausforderung. Wir haben keine Abgänge und bekommen vielleicht ein, zwei neue Spieler hinzu“, sagt Stang.