BV Sturm Wissel droht ein Desaster im Jubiläumsjahr

Jetzt verlassen viele Spieler das sinkende Schiff. Von einer vernünftigen Vorbereitung kann verständlicherweise nicht die Rede sein. Ob der Traditionsklub aus dem Dünendorf, der 2027 sein 100-jähriges Bestehen feiert, das Ruder noch einmal herumreißen kann, erscheint derzeit völlig offen. In zehn Tagen beginnt die neue Saison – für Sonntag, 16. August, 15 Uhr, ist das Heimspiel gegen den SV Walbeck angesetzt. Die Aussicht, schon am ersten Spieltag nur mit dem allerletzten Aufgebot antreten zu können, verheißt nichts Gutes für die Zukunft.