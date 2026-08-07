BV Sturm Wissel droht ein Desaster im Jubiläumsjahr

Wenn am Wochenende in insgesamt 21 Spielen die erste Runde um den Kreispokal über die Bühne geht, sucht der geneigte Fußballfreund den Namen BV Sturm Wissel vergeblich. Wie berichtet, verzichtet der Verein auf die Teilnahme am Wettbewerb – für einen A-Ligisten absolut ungewöhnlich. Was steckt dahinter? Ist jetzt sogar eine Woche später der Saisonstart gefährdet?
„Ich habe aktuell nur einen Kader von 14 Spielern, weil mir sechs Spieler kurzfristig abgesagt haben“, sagt der Wisseler Spielertrainer Robin Deckers. Beim 31-jährigen Coach sitzt der Frust tief. „Ich kann einfach nicht verstehen, dass Spieler erst ihre Zusage geben und dann kurzfristig wortbrüchig werden. Hätte ich das alles vor der Sommerpause gewusst“, sagt er und lässt die zweite Satzhälfte offen.
„Ich habe auch mehrfach gefragt, ob es an mir liegt. Dann hätte ich mich sofort zurückgezogen. Die Spieler haben das allerdings verneint“, so Deckers. Trainer, Vorstand und der Rest der nur noch kleinen Mannschaft haben sich bereits zusammengesetzt. Ein schneller Ausweg aus der angespannten Situation ist allerdings nicht in Sicht.
Die Krise hatte schon in der vergangenen Saison nach der Winterpause, in die sich Sturm Wissel als Aufsteiger mit fünf Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone verabschiedet hatte, richtig Fahrt aufgenommen. Am Ende gelang zwar mit Hängen und Würgen der angestrebte Klassenerhalt, doch gerade einmal sieben Punkte aus 14 Spielen bedeuteten die Bilanz eines Absteigers.
Jetzt verlassen viele Spieler das sinkende Schiff. Von einer vernünftigen Vorbereitung kann verständlicherweise nicht die Rede sein. Ob der Traditionsklub aus dem Dünendorf, der 2027 sein 100-jähriges Bestehen feiert, das Ruder noch einmal herumreißen kann, erscheint derzeit völlig offen. In zehn Tagen beginnt die neue Saison – für Sonntag, 16. August, 15 Uhr, ist das Heimspiel gegen den SV Walbeck angesetzt. Die Aussicht, schon am ersten Spieltag nur mit dem allerletzten Aufgebot antreten zu können, verheißt nichts Gutes für die Zukunft.