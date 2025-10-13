BV Stift Quernheim nutzt die Patzer der Konkurrenz

TuS GW Pödinghausen kassierte gegen Hiddenhausen (0:1) die erste Niederlage der Saison, die SG FA Herringhausen-Eickum kam in Eidinghausen-Werste nicht über ein 0:0 hinaus - der BV Stift Quernheim aber war zur Stelle. In der Spitzengruppe der Bezirksliga sind die Quernheimer nun wieder dick im Geschäft.

Die Stifte haben den Pödinghauser Patzer beim 5:0 gegen Union Minden voll ausnutzen können. Zudem war es der perfekte Spieltag für Joshua Rogalsky, der für die Gastgeber nach einem Torwartfehler den Dosenöffner zum 1:0 in der 13. Minute spielte, die Weichen zum 3:0 (67.) stellte und dann auch für den Schlusspunkt zum 5:0 (82.) zuständig war.

Das klare Endergebnis täuschte allerdings gehörig über den Spielverlauf hinweg. „Die erste Halbzeit war eine Katastrophe. Wir waren überhaupt nicht präsent und haben die Pässe kaum Mal über drei Stationen an den Mann gebracht“, ärgerte sich Trainer Sebastian Numrich, der dann aber mit einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang versöhnt wurde.