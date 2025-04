BV Stift Quernheim neuer Spitzenreiter der Bezirksliga Staffel 1

BV Stift Quernheim übernimmt die Tabellenführung und zieht an TuS Brake vorbei – Foto: N. Gessat

In der Bezirksliga Westfalen Staffel 1 geht der Kampf um Aufstieg und Klassenerhalt in die heiße Phase – Favoriten liefern ab, im Tabellenkeller geht es eng zu.

Der 25. Spieltag im Überblick: Spitzentrio setzt sich ab, Abstiegskampf bleibt dramatisch.



Der TuS Jöllenbeck ist so gut wie sicher abgestiegen (12 Punkte Rückstand auf TuS Dielingen bei noch vier verbleibenden Spielen). Der TuS Dielingen (22 Punkte, 23 Spiele) und TuS Bruchmühlen (19 Punkte, 24 Spiele) werden wahrscheinlich den letzten Abstiegsplatz unter sich ausmachen.



Um den Meistertitel und die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Landesliga (Platz 2) werden BV Stift Quernheim (51 Punkte), TuS Brake (49 Punkte) und der FC Lübbecke (48 Punkte) kämpfen.

BV Stift Quernheim – TuS Bruchmühlen 2:1



Sebastian Numrich, BV Stift Quernheim: „Hätten höher zurückliegen können“ Da der TuS Brake an diesem Wochenende spielfrei hatte, ist Stift Quernheim nach dem Sieg neuer Tabellenführer. Der Gastgeber drehte gegen den Abstiegskandidaten TuS Bruchmühlen einen Rückstand und steuert damit weiter souverän auf den Aufstieg zu. „Gerade in der ersten Halbzeit haben wir uns sehr schwergetan und hätten auch höher zurückliegen können“, räumte Sebastian Numrich, Trainer des BV Stift Quernheim, nach dem Spiel ein. Nach der frühen Führung der Gäste durch Mats Niemann sorgten Andre Kottkamp und Christian Fahrnow mit einem Doppelschlag für die Wende, wobei Numrich ergänzte: „In der zweiten Halbzeit war dann deutlich mehr Intensität und Wille drin, aber wir hätten zwingend das 3:1 nachlegen müssen.“



Silas Morgenroth, TuS Bruchmühlen: „Es ist bitter, dass wir für unseren Aufwand nichts Zählbares mitnehmen konnten“

Auf der anderen Seite haderte TuS-Trainer Silas Morgenroth mit dem Ausgang der Partie: „Wir haben wirklich ein super Spiel gemacht, vor allem in der ersten Halbzeit richtig guten Fußball gespielt und hätten auch das 2:0 machen müssen.“ Auch nach der Pause sei seine Mannschaft gut ins Spiel gekommen, bis eine kurze Schwächephase das Spiel zugunsten des Spitzenreiters kippte. „Es ist einfach bitter, dass wir für unseren Aufwand am Ende nichts Zählbares mitnehmen konnten“, so Morgenroth, der auch die verletzungsbedingte Auswechslung von Kapitän Mats Niemann als Wendepunkt in einer engen Partie sah. Während Quernheim mit dem Sieg die Tabellenführung übernimmt und dem Aufstieg entgegengeht, bleibt Bruchmühlen im Tabellenkeller hängen, zeigt jedoch mit dieser Leistung, dass noch Hoffnung im Abstiegskampf besteht.





TuS Dielingen – SV Eidinghausen-Werste 2:0



TuS Dielingen landete im Abstiegskampf einen wichtigen Erfolg und schöpft durch den Heimsieg neue Hoffnung. Matchwinner war Vitalij Loginov, der mit einem Doppelpack die Weichen früh auf Sieg stellte.



Carsten Schubert, TuS Dielingen: „frühe Führung hat uns in die Karten gespielt“



„Die sehr frühe Führung nach 45 Sekunden hat uns natürlich in die Karten gespielt, sodass wir uns mehr auf das Konterspiel verlegen konnten“, erklärte Dielingens Trainer Carsten Schubert, der ein eher chancenarmes Spiel sah. Während Eidinghausen-Werste es versäumte, sich entscheidend abzusetzen, bilanzierte Schubert: „Unterm Strich bleibt es ein verdienter Sieg, weil wir die klareren Chancen hatten, auch wenn die Partie in der zweiten Halbzeit deutlich verflachte.“







SC Vlotho – SV Oetinghausen 2:0

Mit einem späten Doppelschlag sicherte sich der SC Vlotho drei wichtige Punkte. Joker Robin Bulut traf kurz nach seiner Einwechslung zur Führung, Finn Heuermann erhöhte wenige Minuten später. Vlotho festigt damit seine Position im Mittelfeld, Oetinghausen bleibt im unteren Tabellenmittelfeld stecken.







VfL Viktoria Mennighüffen – SG Frisch Auf Herringhausen-Eickum 3:1



Mennighüffen verschaffte sich mit einem verdienten Heimsieg etwas Luft im Tabellenkeller und hat nun neun Punkte Vorsprung, bei noch vier verbleibenden Spielen. Nach dem frühen Rückstand glich Robin Bauer schnell aus, ehe Burak Bostanci und Marius Wellpott das Spiel drehten. Herringhausen bleibt trotz der Niederlage mit komfortablem Abstand im oberen Mittelfeld. Mennighüffen hingegen sammelt weitere Punkte für den Klassenerhalt.







Spvg Hiddenhausen – FC Lübbecke 3:5



In einem torreichen Spiel behauptete sich Lübbecke bei der Spvg Hiddenhausen und festigte damit seine Aufstiegschancen. Besonders Walat Houra und Sven Redetzky glänzten mit jeweils zwei Treffern für die Gäste. Hiddenhausen zeigte sich kämpferisch, konnte die Defensivprobleme jedoch nicht kompensieren. Lübbecke bleibt dem Spitzenduo dicht auf den Fersen.







TuS Jöllenbeck 1897 – TuS Tengern 4:4



Tabellenschlusslicht Jöllenbeck trotzte dem favorisierten TuS Tengern in einem spektakulären Spiel ein Remis ab. Lennart Finn Koch traf doppelt für die Hausherren, die zwischenzeitlich mit zwei Toren Vorsprung führten. Ein später Foulelfmeter von Igor Safonov rettete Tengern immerhin einen Punkt. Dennoch bleibt Jöllenbeck klar abgeschlagen am Tabellenende.

FSC Eisbergen – TuS Grün-Weiß Pödinghausen 1:0



Jan Nolting entschied die Partie mit einem frühen Treffer zugunsten von Eisbergen, das sich damit im oberen Mittelfeld behauptet. Pödinghausen versuchte viel, konnte offensiv jedoch kaum Akzente setzen. Der TuS hat im Abstiegskampf acht Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz und ein Spiel weniger absolviert. Eisbergen bewahrt sich derweil die minimale Chance, in der Tabelle noch weiter nach oben zu klettern.