BV Stift Quernheim gratuliert ohne Geschenke

Siebter Sieg im siebten Heimspiel der Saison – der BV Stift Quernheim hat seine weiße Weste in der Bezirksliga auch gegen den zuletzt starken TuS Tengern gewahrt. Durch das 2:1 (2:0) bleiben die Schwarz-Weißen auf Platz zwei der Tabelle und erster Verfolger von Spitzenreiter TuS GW Pödinghausen.

Nico Schmidt sorgte mit dem frühen 1:0 (4.) für den optimalen Start in die Partie, als Joshua Rogalsky nach einer halben Stunde auf 2:0 erhöhte, schien es ein ruhiger Nachmittag für die Gastgeber zu werden. David Wutzke aber machte die Partie mit dem Anschlusstreffer in der 74. Minute noch einmal scharf.

„Da wurde es ein bisschen brenzliger, weil wir es zuvor versäumt haben, das dritte Tor nachzulegen. Trotzdem war es aus meiner Sicht ein verdienter Sieg“, erklärte Stift-Coach Sebastian Numrich. Chancen zum dritten Tor besaßen Rogalsky in der ersten Halbzeit (Latte) sowie Niklas Bobe und Maxi Laege nach dem 2:1.