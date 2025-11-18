BV Herne-Süd: Ex-Profi springt interimsweise für letztes Heimspiel ein

25 Punkte sind nach einer Hinrunde mit 15 Spielen eine stattliche Zahl, die beim BV Herne-Süd keinen Abstiegskampf in der Rückrunde mehr aufkommen lassen sollte. Nichtsdestotrotz kam es aufgrund interner Differenzen zur Trennung vom Trainer-Team Dennis Hasecke und Marcel Stuckmeyer sowie dem Sportlichen Leiter Tim Eibold.

Nun hat der Verein die Interims-Lösung für den Rückrundenauftakt und das damit letzte Spiel des Jahres benannt. Ex-Profi Marcus Piossek, den Eibold Anfang 2025 vom SC Westfalia Herne in den Süden der Stadt gelockt hatte, wird gegen den SV Sodingen am 30. November interimsweise als Spielertrainer auflaufen. Dies gab der Vereinsvorsitzende Markus Fernau in der Lokalpresse "WAZ" bekannt.