BV Herne-Süd dreht 0:2-Rückstand – Hombruch schlägt auch Brackel

Keine Überraschungen an der Tabellenspitze: Die Top-Teams kamen am 11. Spieltag nicht ins Straucheln und fuhren allesamt glanzlose 2:0-Heimsiege ein. Somit grüßt der SV Wanne 11 nach dem Sieg über Schlusslicht SuS Kaiserau wegen des minimal besseren Torverhältnisses weiterhin von der Spitze vor dem FC Roj, der dank eines Doppelpacks von Matheus Ayala Cardoniz gegen den TuS Harpen jubeln durfte. Für die Bochumer dreht sich die Abwärtsspirale weiter. Es war die siebte Landesliga-Niederlage in Folge, wodurch man nun auf den ersten Abstiegsplatz abgerutscht ist.
Tabellendritter bleibt der FC Marl, der das Topspiel gegen den Königsborner SV mit 2:0 für sich entscheiden konnte, vor dem VfL Kamen, der nach der Derbypleite gegen den KSV eindrucksvoll in die Erfolgsspur zurückgekehrt ist. Gegen den SV Sodingen machte es der Aufsteiger nach 2:2-Pausenstand deutlich und fuhr einen 7:2-Kantersieg ein. Verlassen konnte sich der VfL auf seinen Torjäger Mirco Gohr, der drei Treffer selbst beisteuerte.
Den vierten Sieg im fünften Spiel holte Mitaufsteiger BV Herne-Süd, der nun das breite Mittelfeld auf Tabellenplatz fünf anführt. Dafür mussten sich die Herner aber gewaltig strecken, denn gegen den TuS Eichlinghofen lag man durch einen Doppelschlag nach 20 Minuten mit 0:2 zurück. Cedric Geduttis sorgte aber rasch für den Anschlusstreffer (24.) und nach Wiederanpfiff drehte der BV den Spielstand ganz. Ahmet Mizrak glich nach 54 Minuten aus, ehe Geduttis mit seinem zweiten Treffer in der 79. Spielminute das Tor zum 3:2-Endstand erzielte. "Heute waren wir in den ersten Minuten nicht richtig im Spiel und haben direkt zwei schnelle Gegentore kassiert. Jede andere Mannschaft wäre dann schon am Boden gewesen, aber nicht wir! Diese Mentalität und der Zusammenhalt auf dem Platz waren heute wieder überragend und genau das macht uns am Ende aus und stark. Nach dem 1:2-Anschlusstreffer waren wir bis zum Schluss die klar bessere Mannschaft, die dieses Spiel auch hochverdient gewonnen hat. Von meiner Seite gibt es nur großes Lob an die Mannschaft, die einfach nie aufsteckt und bis zum Schluss an ihre Grenzen geht", bilanzierte Herne-Süds Trainer Dennis Hasecke.
Erstmals seit dem 5. Spieltag steht der Hombrucher SV nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Gegen den SV Brackel erkämpfte sich der HSV einen 2:0-Derbysieg und schob sich dadurch über den Strich. Rene Richter war mit einem Doppelpack der gefeierte Held der Hombrucher, für die es der zweite Sieg in Serie war. Einen wichtigen im Dreier im Abstiegskampf verpasste YEG Hassel hingegen haarscharf. Gegen den FC Altenbochum, der für eine Halbzeit in Unterzahl agierte, kassierten die Gelsenkirchener in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich, als Kenneth Neumann einen Foulelfmeter zum 2:2 verwandeln konnte. Altenbochum ist somit das einzige Team des Spieltags, das auswärts punkten konnte.
Nicht stattfinden konnte die Begegnung zwischen den SF Wanne-Eickel und dem TuS Hannibal. Die Stadt Herne sperrte den Platz an der Wilhelmstraße "aufgrund erheblicher Sicherheitsbedenken". Ein Nachholtermin steht noch aus.
12. Spieltag
So., 26.10.25 15:00 Uhr SuS Kaiserau - SF Wanne-Eickel
So., 26.10.25 15:00 Uhr TuS Harpen - YEG Hassel
So., 26.10.25 15:15 Uhr TuS Eichlinghofen - SV Wanne 11
So., 26.10.25 15:15 Uhr TuS Hannibal - VfL Kamen
So., 26.10.25 15:15 Uhr SV Brackel 06 - FC Roj Dortmund
So., 26.10.25 15:15 Uhr FC Altenbochum - BV Herne-Süd
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Sodingen - FC Marl
So., 26.10.25 15:30 Uhr Königsborner SV - Hombrucher SV
VfL Kamen – SV Sodingen 7:2
VfL Kamen: Joel Kiranyaz, Luca Christopher Hildebrandt, Yakup Kilinc, Mika Oxe (24. Maxim Limanski), Emre Demir (73. Dustin Jurkiewicz), André Daniel Witt (46. Jannik Guhse), Rahim Kocakus, Can Demircan, Aboubacar Miguel Toure (21. Rienat Mochuliak), Mirco Gohr, Özgür Köse (68. Ahmet Karaduman) - Trainer: Mehmet Kara
SV Sodingen: Thorben Krol, Ensar Candag, Aaron Farid Appau (51. Christfired Chisom Emmanuele), Ramazan Bünjamin Karatas, Baris Köktürk, David Marijan (46. Chukwu Ifeanyi), Bawer Öncel, Koray Basar, Kayra Candag, Nikita Mekh, Özberk Ören - Trainer: Christian Knappmann
Schiedsrichter: Philippe Najda - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Nikita Mekh (2.), 1:1 Mirco Gohr (30.), 2:1 Mirco Gohr (39.), 2:2 Koray Basar (41.), 3:2 Emre Demir (61.), 4:2 Rahim Kocakus (66.), 5:2 Ahmet Karaduman (70.), 6:2 Mirco Gohr (81.), 7:2 Dustin Jurkiewicz (88.)
SV Wanne 11 – SuS Kaiserau 2:0
SV Wanne 11: Maximilian Maiwald, Niklas Fink, Antonio Curic (75. Can Haki Polat), Orkun Koymali, Marc Flaczek, Eyyüb Aydinli, Steven Schulz (85. Samed Dilsiz), Niklas Orlowski (63. Johannes Debski), Bilal Lasshab (74. Amel Omerovic), Justin Maximilian Mieszczak, Julian Kaminski (85. Onur Koymali) - Trainer: Franko Pepe
SuS Kaiserau: Jonas Trebing, Lukas Schuster, Henning Ulrich Steffen (79. Nikolas Herrmann), Tom Schulz, Justin Waschescio, Fabio Pospiech, Lasse Schiedel (61. Nico Stender), Fabian Lleshaj (79. Elias Can Gronowski), Michael Seifert, Luca Phil Rebbert (70. Alessandro Rennau), Baran Yörük - Trainer: Steffen Köhn
Schiedsrichter: Sven Wensing - Zuschauer: 107
Tore: 1:0 Orkun Koymali (7.), 2:0 Orkun Koymali (56.)
BV Herne-Süd – TuS Eichlinghofen 3:2
BV Herne-Süd: Dominik Ratsch, Marvin Wronowski, Cedric Geduttis, Leon Jung, Dominik Lücke, Migel-Max Schmeling (72. Arda Jiyan Ahmet Öztürk), Ibrahim Isler, Nicolai Lux, Jermaine Rupieper, Ahmet Mizrak (90. Marc Pape), Dominik Hanemann - Trainer: Dennis Hasecke
TuS Eichlinghofen: Oliver Roll, Florian Peterhülseweh, Semih Akdeniz (82. Leander Dreßel), Emmanuel Nagel (76. Ahmed Ersoy), Marcel Dickehut, Dennis Hermelyn, Roman David Geist, Stefan Bienewald, Mohamed Yarhdi (60. Gad Addai Akrasi), Jan Westerheide (60. Fynn Gedaschke), Oktay Ipek (60. Aleksandar Djordjevic) - Trainer: Marc Neul
Zuschauer: 78
Tore: 0:1 Emmanuel Nagel (18.), 0:2 Marcel Dickehut (20.), 1:2 Cedric Geduttis (24.), 2:2 Ahmet Mizrak (52.), 3:2 Cedric Geduttis (79.)
YEG Hassel – FC Altenbochum 2:2
YEG Hassel: Akin Ergin, Gökhan Öztürk, Burak Uysal (55. Yannick Goecke), Chi Jason Ateghang, Maxim Djatlev (55. Gaito Yamada), Masaaki Okuno (36. Kadir Gökyar), Mert Kilic, Cihan Yildiz (90. Hiroto Kato), Ridvan Demircan, Riku Tome (88. Yüksel Terzicik), Jerome Kapenda - Trainer: Cihan Yilmaz
FC Altenbochum: Raciel Peralta González, Björn Busse (88. Mohammed Ramadan), Marte Drews (74. Diego Rocha Martinez), Kenneth Neumann, Till Sittartz, Till Reinmöller, Luca Sundermann (46. Maximilian Fritz), Niklas Leser, Luca Chaladze, Jassin Bousouf, Ivo Kleinschwärzer - Trainer: Axel Sundermann
Schiedsrichter: Marco Damm - Zuschauer: 87
Tore: 1:0 Mert Kilic (19.), 1:1 Kenneth Neumann (53.), 2:1 Chi Jason Ateghang (64.), 2:2 Kenneth Neumann (90.+6 Foulelfmeter)
Rot: Niklas Leser (46./FC Altenbochum/)
FC Roj Dortmund – TuS Harpen 2:0
FC Roj Dortmund: Ivan Mandusic, Viktor Siljeg, Amine Ennaji, Jeffrey Malcherek, Phil Rosenkranz, Zivko Radojcic (76. Soufiane Laaouisset), Salih Arabaci (88. Chinedu Francis Edobor), Santiliano Braja (76. Marcel Ramsey), Mateus Ayala Cardoniz (80. Hakan Cevirme), Serhat Uzun (89. Nikolaos Simeonidis), Emre Yesilova - Trainer: Marcel Radke - Co-Trainer: Yasin Karabulut
TuS Harpen: Ben Zöllner, Marco Bakenecker, Alan Lakota (68. Lennart Höppner), Matin Sediqui, Allan Burfeind Bimete (75. Jasim David Sobreiro Boutayeb), Jan Beeke Fischer, Niklas Döhmen (75. Marco Jankowski), Daniel Hoffmann, Adin Music (80. Florian Ernst), Moritz Oskar Krummacher, Rinim Haliti (75. Nico Ralph Brinkmann) - Trainer: Björn Lübbehusen
Schiedsrichter: Philipp Werner-Krestel - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Mateus Ayala Cardoniz (30.), 2:0 Mateus Ayala Cardoniz (38.)
Hombrucher SV – SV Brackel 06 2:0
Hombrucher SV: Jan Hennig, Robin Vargues Martins (74. Dillon Aquinas Nesaraj), Domenico Palmieri, Arthur Stanley Feldbrugge, Christian Bernhard, Jannik Tipkemper, Jannik Leppla (81. Mehdi Aouadi), Rene Richter (83. Abbas Mohamed Eid), Christian Peters (76. Özgürcan Köse), Williams Landa (89. Jonah Laurids Kilian), Ali Sener - Trainer: Karim Bouasker
SV Brackel 06: Yannik Kube, Wladimir Myakotin (31. Nicholas Rous), Rron Sahiti (84. Andrej Myakotin), Raoul Wistuba, Mohamed Achahboun, Thomas Wilhelm, Durmus Berkay Ertugrul (52. Ayman Maatoug Akalay), Heinrich Arrey Bakor, Joris Romanski (81. Matti Schülke), Malcolm Ferro, Yassir Mhani (52. Abdellah Mohammed) - Trainer: Egzon Gervalla
Schiedsrichter: Darius Leander Grob - Zuschauer: 104
Tore: 1:0 Rene Richter (43.), 2:0 Rene Richter (82.)
FC Marl – Königsborner SV 2:0
FC Marl: Jonas Gröner, Paul Wilhelm, Maurice Rottenberg, Tim Rachnj, Fabian Kudlek, Kim Völkel, Dennis Grodzik (75. Arian Phil Schuwirth), David Sdzuy (58. Phil Janicki), Tim Marquardt (77. Luciano Sabellek), Niels Johannes Overhoff (61. Gökhan Turan), Markus Zavalov (59. Maik Habitz) - Trainer: Thomas Falkowski
Königsborner SV: Flemming Sandt, Moritz Köhler, Tim Lorenz, Luca Becker, Veit-Laurin Wettklo, Ilja Petreian, Dzanan Mujkic, David Haseldiek (82. Asvigan Nagendran), Sergen Bozcan (66. Rene Nemitz), Val-Leander Wettklo (46. Taha Efe), Marvin Noah Pietryga - Trainer: Arndt Kempel
Schiedsrichter: Marlon Neumann - Zuschauer: 160
Tore: 1:0 Tim Marquardt (17.), 2:0 Kim Völkel (81. Foulelfmeter)