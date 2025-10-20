BV Herne-Süd dreht 0:2-Rückstand – Hombruch schlägt auch Brackel

Keine Überraschungen an der Tabellenspitze: Die Top-Teams kamen am 11. Spieltag nicht ins Straucheln und fuhren allesamt glanzlose 2:0-Heimsiege ein. Somit grüßt der SV Wanne 11 nach dem Sieg über Schlusslicht SuS Kaiserau wegen des minimal besseren Torverhältnisses weiterhin von der Spitze vor dem FC Roj, der dank eines Doppelpacks von Matheus Ayala Cardoniz gegen den TuS Harpen jubeln durfte. Für die Bochumer dreht sich die Abwärtsspirale weiter. Es war die siebte Landesliga-Niederlage in Folge, wodurch man nun auf den ersten Abstiegsplatz abgerutscht ist.

Tabellendritter bleibt der FC Marl, der das Topspiel gegen den Königsborner SV mit 2:0 für sich entscheiden konnte, vor dem VfL Kamen, der nach der Derbypleite gegen den KSV eindrucksvoll in die Erfolgsspur zurückgekehrt ist. Gegen den SV Sodingen machte es der Aufsteiger nach 2:2-Pausenstand deutlich und fuhr einen 7:2-Kantersieg ein. Verlassen konnte sich der VfL auf seinen Torjäger Mirco Gohr, der drei Treffer selbst beisteuerte.

Den vierten Sieg im fünften Spiel holte Mitaufsteiger BV Herne-Süd, der nun das breite Mittelfeld auf Tabellenplatz fünf anführt. Dafür mussten sich die Herner aber gewaltig strecken, denn gegen den TuS Eichlinghofen lag man durch einen Doppelschlag nach 20 Minuten mit 0:2 zurück. Cedric Geduttis sorgte aber rasch für den Anschlusstreffer (24.) und nach Wiederanpfiff drehte der BV den Spielstand ganz. Ahmet Mizrak glich nach 54 Minuten aus, ehe Geduttis mit seinem zweiten Treffer in der 79. Spielminute das Tor zum 3:2-Endstand erzielte. "Heute waren wir in den ersten Minuten nicht richtig im Spiel und haben direkt zwei schnelle Gegentore kassiert. Jede andere Mannschaft wäre dann schon am Boden gewesen, aber nicht wir! Diese Mentalität und der Zusammenhalt auf dem Platz waren heute wieder überragend und genau das macht uns am Ende aus und stark. Nach dem 1:2-Anschlusstreffer waren wir bis zum Schluss die klar bessere Mannschaft, die dieses Spiel auch hochverdient gewonnen hat. Von meiner Seite gibt es nur großes Lob an die Mannschaft, die einfach nie aufsteckt und bis zum Schluss an ihre Grenzen geht", bilanzierte Herne-Süds Trainer Dennis Hasecke.