BV Garrel verlängert mit drei Kreativspielern im Mittelfeld

Beim BV Garrel läuft es aktuell. Tabellarisch steht man weit oben und befindet sich im Titelrennen und auch der Kader für die kommende Saison nimmt weiter Formen an. Drei weitere wichtige Spieler haben ihre Zusage für eine weitere Saison gegeben..

Zum einen wird Fin Tiedeken weiterhin für den BV Garrel auflaufen. Der 20-Jährige wurde in der Jugend beim SV Werder Bremen, dem VfL Osnabrück und JFV Cloppenburg hochklassig ausgebildet und spielt seit 23/24 für Garrel. Insgesamt sammelte Tiedeken schon 56 Landesliga-Partien, traf dabei neun Mal und bereitete vier Treffer vor. In der laufenden Saison sind es 14 Einsätze, alle von Beginn an und starke sechs Tore steuerte der Youngstar schon bei.

Des Weiteren bleibt Jan-Ole Rahenbrock dem Team erhalten. Der 25-Jährige wurde ebenfalls in der Jugend beim BV Cloppenburg ausgebildet und machte dort auch seine ersten Schritte im Seniorenbereich. Von 2019-2023 spielte der Mittelfeldmotor für den SV Thüle in der Bezirksliga und seit 23/24 für Garrel in der Landesliga. Insgesamt schon 70 Einsätze und 25 Scorer stehen in seiner Vita. In der laufenden Saison spielte Rahenbrock 16 Mal, erzielte fünf Treffer und bereitete ebensoviele Tore vor.