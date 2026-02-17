BV Garrel verlängert mit den drei Kapitänen

Der BV Garrel gab vor kurzem bekannt, dass das Trainerteam auch in der kommenden Saison auf der Bank sitzen wird und die Geschicke leitet. Nun verkündetete der Titelanwärter, dass auch die drei Kapitäne in der kommenden Saison auf dem Platz die Führungsrolle übernehmen werden und in der kommenden Spielzeit beim BVG bleiben..

Dazu gehört zum einen Oliver Rauh. Der 32-Jährige ist seit 2023 beim Landesligisten, nachdem er zuvor sieben Jahre beim SV Atlas Delmenhorst in der Regionalliga und Oberliga aktiv war. Seither kommt der Defensivmann auf 67 Landesliga-Einsätze, in denen er zwei Mal traf. In der laufenden Saison war Rauh in zwölf Spielen im Einsatz und stand immer in der ersten Elf.

Der zweite im Bunde ist Linus Backhaus. Der 27-Jährige kam 2019 vom SV Höltinghausen und stieg 22/23 mit Garrel in die Landesliga auf. Backhaus kommt auf 60 Landesliga-Partien. Auch er ist eine feste Größe in der Hintermannschaft und stand in der laufenden Saison in 13 von 14 Partien in der ersten Elf.