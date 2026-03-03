BV Garrel: Kapitän Oliver Rauh gibt ehrliches Comeback-Update

– Foto: Graff / Nückel / Klos / S

Der BV Garrel darf auf die baldige Rückkehr seines Kapitäns hoffen. Oliver Rauh hat sich nach einer Hüftoperation erstmals ausführlich zu seinem Gesundheitszustand und zum aktuellen Stand im Aufbautraining geäußert.

Rauh musste sich aufgrund eines Knorpelschadens in der Hüfte einer Hüftarthroskopie unterziehen. „Die OP ist gut verlaufen, ich habe gutes Feedback vom Arzt bekommen“, berichtet der Kapitän. In der kommenden Woche steht ein abschließendes Gespräch an, bei dem das finale Ergebnis bewertet werden soll.

Der Schritt zur Operation war unausweichlich geworden. „Es gab irgendwann den Zeitpunkt, als ich nicht mehr spielen konnte, da die Schmerzen das nicht mehr zugelassen haben“, sagt Rauh. Auch medizinisch sei ihm davon abgeraten worden, den Knorpel weiter zu reizen. Die Situation habe er zunächst mental akzeptieren müssen. „Es war keine einfache Situation, keine einfache Zeit, vor allem die Jungs nur vom Spielfeldrand zu sehen.“