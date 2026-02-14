BV Garrel geht mit dem Trainerteam in die kommende Saison!

Der BV Garrel geht mit seinem aktuellen Trainerteam auch in die Spielzeit 26/27. Das verkündete das Landesliga-Spitzenteam via Instagram. Damit wird der Coach Steffen Bury bereits in seine fünfte Saison gehen..
Steffen Bury trainierte mehrere Teams in der Region, unter anderem BV Cloppenburg in der Regionalliga, und kam zur Saison 22/23 zum BV Garrel. In der ersten Saison schaffte der 49-Jährige direkt den Aufstieg in die Landesliga, in welcher man sich nun als Spitzenteam etablierte.
Ihm werden auch in der kommenden Saison Patrick Looschen und Nick Köster als spielende Co-Trainer zur Seite stehen.
Looschen ist ein echtes Urgestein beim BVG und ist schon seit Kreisliga-Zeiten ein fester Bestandteil für Garrel. Der 31-Jährige stand in der laufenden Saison sieben Mal auf dem Feld und traf dabei ein Mal.
Auch Nick Köster bleibt in der kommenden Saison spielender Co-Trainer. Mit seiner Erfahrung von 120 Regionalliga-Spielen, die der 31-Jährige für den VfB Oldenburg, Cloppenburg, Atlas Delmenhorst und Kickers Emden absolviert, hilft er dem Team ungemein weiter. Auch in der laufenden Saison ist er absoluter Stammspieler und kommt auf fünf Scorer in 14 Partien.
In der Landesliga steht Garrel aktuell auf dem fünften Platz, doch der Rückstand auf die Tabellenspitze beträgt nur mickrige drei Punkte. Bereits am 01.03 geht es weiter. Dann trifft der BV Garrel auf GW Firrel. Ein Pflichtsieg, wenn man an der Tabellenspitze dran bleiben will.