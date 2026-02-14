BV Garrel geht mit dem Trainerteam in die kommende Saison!

Der BV Garrel geht mit seinem aktuellen Trainerteam auch in die Spielzeit 26/27. Das verkündete das Landesliga-Spitzenteam via Instagram. Damit wird der Coach Steffen Bury bereits in seine fünfte Saison gehen..

Steffen Bury trainierte mehrere Teams in der Region, unter anderem BV Cloppenburg in der Regionalliga, und kam zur Saison 22/23 zum BV Garrel. In der ersten Saison schaffte der 49-Jährige direkt den Aufstieg in die Landesliga, in welcher man sich nun als Spitzenteam etablierte.

Ihm werden auch in der kommenden Saison Patrick Looschen und Nick Köster als spielende Co-Trainer zur Seite stehen.

Looschen ist ein echtes Urgestein beim BVG und ist schon seit Kreisliga-Zeiten ein fester Bestandteil für Garrel. Der 31-Jährige stand in der laufenden Saison sieben Mal auf dem Feld und traf dabei ein Mal.