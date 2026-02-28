BV Garrel bindet die nächsten drei Spieler!

Bevor es am morgigen Sonntag gegen GW Firrel geht und der BV Garrel die Mission Aufstieg weiter angeht, vermeldete der Verein via Instagram drei weitere Zusagen für die kommende Saison.

Zum Einen bleibt der absolute Leistungsträger Gerrit Ideler dem BVG erhalten. Der 23-Jährige kam 2024 aus der Reserve des SV Meppen, mit der der Angreifer in der Oberliga aktiv war und ist seitdem eine wichtige Komponente im Offensivspiel des Spitzenteams. Insgesamt stand Ideler in 40 Landesliga-Partien auf dem Feld, erzielte dabei 23 Tore und bereitete 19 weitere Treffer vor.

Der zweite im Bunde ist Philipp Iwo. Der 20-Jährige spielte seine erste Saison im Herrenbereich für GW Mühlen, kam bei 20 Einsätzen jedoch lediglich zu nur fünf Startelfeinsätzen. In der laufenden Saison machte der Angreifer nochmal einen Satz nach vorne und startete bei 14 Partien ganze zwölf Mal. Fünf Tore gelangen Iwo dabei.