BV Garrel baut den Vorsprung auf zehn Punkte aus

Die Hausherren starteten gut ins Spiel und hatten zwei gute Chancen, konnten aber kein Tor erzielen. Danach kam den Tabellenerste immer besser ins Spiel und die Mannschaft ging Mitte der ersten Halbzeit durch einen verwandelten Elfmeter des polnischen Top-Torschützen Mateusz Koldoziejski in Führung. Auch in der zweiten Halbzeit zeigte er seine Klasse, indem er einen Freistoß sehr gut schoss. Danach gab es noch einige Chancen für die Gäste. Die Gastgeber konnten den Rückstand am Ende noch verkürzen, verpassten aber einen Elfmeter, indem sie den Ball hoch über das Tor schossen.