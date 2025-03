BV Düsseldorf vor Mammutaufgabe gegen den MSV Duisburg

Auf dem Papier ist es wohl sogar eine Pflichtaufgabe für die Zebras. Nach dem 5:0-Hinspielsieg sind die Rollen zwar klar verteilt, doch die Düsseldorfer haben sich nach dem dürftigen Saisonstart immer besser in der Niederrheinliga zurechtgefunden, holten unter anderem auch schon auswärts bei den Gladbachern einen Punkt.

So., 30.03.2025, 11:00 Uhr

Mit dem Rücken zur Wand spielt es sich manchmal doch am einfachsten. Der Erfolg im Kellerduell gegen den VfB Homberg stellte den zweiten Dreier in Folge für das Tabellenschlusslicht dar. Noch stünde aber ein langer Weg vor den Essenern. Mit einem Coup gegen Ratingen wäre die SGS auf einmal wieder ernsthaft in der Verlosung um die Playoff-Plätze.