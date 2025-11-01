BV DJK Kellen taumelt zwischen Krise und Hoffnung

„Wir haben einen guten Saisonstart hingelegt, doch seit vier Spieltagen hat das Verletzungspech enorm zugeschlagen. Wir pfeifen zurzeit aus dem letzten Loch. Und wir machen uns teilweise durch blöde Aktionen selbst das Leben schwer. Nebenbei verschwindet auch das Selbstvertrauen. Auch das nötige Spielglück hat in manchen Partien gefehlt“, sagt Güden. Der 39-Jährige, obwohl er auch verletzt ist, musste in einigen Spielen wegen der großen Verletzungssorgen selbst zum Einsatz kommen.

Güden, der vier Spielzeiten in Kellen als spielender Co-Trainer aktiv war, ist seit der Saison 2024/25 hauptverantwortlicher Chef an der Seitenlinie. „In den vergangenen Spielen hatte ich nur 13 oder 14 Akteure zur Verfügung. Da hat sich die Aufstellung zumeist von selbst ergeben. Hinzu kamen noch Torhüterprobleme, denn unser Stammtorwart Simon Schwedler hat sich im Match gegen Viktoria Winnekendonk II eine Rote Karte eingehandelt. Und dann fiel auch noch der Ersatzkeeper Kai Leygraaf verletzt aus“, sagt Güden.