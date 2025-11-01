BV DJK Kellen taumelt zwischen Krise und Hoffnung

Der Wohlfühlfaktor hält sich bei der ersten Mannschaft des BV DJK Kellen in Grenzen, denn das Team befindet sich in der Kreisliga B in einer ganz schwierigen Situation. In Gruppe eins belegt es zwar den elften Tabellenplatz, aber in den vergangenen Wochen gab es keinen Grund, in Jubel auszubrechen. Seit dem 14. September wartet die Mannschaft auf einen Sieg. Wie will Trainer Okan Güden das Ruder jetzt rumreißen?
Immerhin: Die Ausbeute von zwölf Punkten nach elf Spieltagen ist noch einigermaßen respektabel. Die Mannschaft hat derzeit sechs Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Und der Saisonstart verlief für die Kellener auch verheißungsvoll, denn in den ersten fünf Partien fuhren sie elf Punkte ein, um dann aber stark einzubrechen.
Aus den folgenden sechs Spielen konnte nur noch ein Zähler errungen werden – beim 2:2 gegen den SV Rindern II. Deshalb stehen drei Siege, drei Unentschieden und fünf Niederlagen mit einem Torverhältnis von 19:27 zu Buche.
„Wir haben einen guten Saisonstart hingelegt, doch seit vier Spieltagen hat das Verletzungspech enorm zugeschlagen. Wir pfeifen zurzeit aus dem letzten Loch. Und wir machen uns teilweise durch blöde Aktionen selbst das Leben schwer. Nebenbei verschwindet auch das Selbstvertrauen. Auch das nötige Spielglück hat in manchen Partien gefehlt“, sagt Güden. Der 39-Jährige, obwohl er auch verletzt ist, musste in einigen Spielen wegen der großen Verletzungssorgen selbst zum Einsatz kommen.
Güden, der vier Spielzeiten in Kellen als spielender Co-Trainer aktiv war, ist seit der Saison 2024/25 hauptverantwortlicher Chef an der Seitenlinie. „In den vergangenen Spielen hatte ich nur 13 oder 14 Akteure zur Verfügung. Da hat sich die Aufstellung zumeist von selbst ergeben. Hinzu kamen noch Torhüterprobleme, denn unser Stammtorwart Simon Schwedler hat sich im Match gegen Viktoria Winnekendonk II eine Rote Karte eingehandelt. Und dann fiel auch noch der Ersatzkeeper Kai Leygraaf verletzt aus“, sagt Güden.
„Wir trainieren zurzeit mit der dritten Mannschaft auf einer Hälfte des Kunstrasenplatzes. Bis zu 22 Mann sind dann anwesend, was nicht gerade förderlich ist“, sagt der 39-Jährige, ohne groß klagen zu wollen. Bis zum Ende der Hinrunde haben die Kellener noch fünf Begegnungen zu absolvieren, dabei sollen nach Möglichkeit noch einige Zähler eingesammelt werden.
„Das werden noch fünf harte Spiele in der Hinrunde. Aber wir werden uns da rausboxen, denn das Potenzial für mehr ist in der Mannschaft auf jeden Fall vorhanden. Ich hoffe, dass viele Verletzte zur Rückrunde wieder einsatzbereit sind und ich wieder Spieler von der Bank einsetzen kann“, sagt Okan Güden.
Am Sonntag um 15 Uhr empfängt der BV DJK Kellen den Tabellenfünften DJK Appeldorn. Güden hofft nach fünf sieglosen Spielen auf einen Erfolg.