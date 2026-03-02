BV Clusorth unterliegt erneut in Unterzahl

– Foto: Sascha Drenth

Der BV Clusorth hat in der Kreisliga Süd-Mitte Emsland erneut eine Partie in Unterzahl beenden müssen. Gegen Bramsche sah ein Spieler früh im Spiel die Gelb-Rote Karte. Bereits in der vorherigen Begegnung gegen denselben Gegner hatte es einen Platzverweis gegeben.

Zuvor war der BV Clusorth früh in Führung gegangen. Auf schwierigem Geläuf entwickelte sich im Anschluss eine ausgeglichene Partie. Der entscheidende Moment folgte mit dem 1:2, das durch einen individuellen Fehler begünstigt wurde.

In der Schlussphase drängte Clusorth auf den Ausgleich und warf alles nach vorne. Mehrere gute Möglichkeiten blieben jedoch ungenutzt. Entweder klärte ein Gegenspieler, der gegnerische Torwart parierte oder das Aluminium verhinderte den Torerfolg.