BV Clusorth unterliegt erneut in Unterzahl

Der BV Clusorth hat in der Kreisliga Süd-Mitte Emsland erneut eine Partie in Unterzahl beenden müssen. Gegen Bramsche sah ein Spieler früh im Spiel die Gelb-Rote Karte. Bereits in der vorherigen Begegnung gegen denselben Gegner hatte es einen Platzverweis gegeben.
Zuvor war der BV Clusorth früh in Führung gegangen. Auf schwierigem Geläuf entwickelte sich im Anschluss eine ausgeglichene Partie. Der entscheidende Moment folgte mit dem 1:2, das durch einen individuellen Fehler begünstigt wurde.
In der Schlussphase drängte Clusorth auf den Ausgleich und warf alles nach vorne. Mehrere gute Möglichkeiten blieben jedoch ungenutzt. Entweder klärte ein Gegenspieler, der gegnerische Torwart parierte oder das Aluminium verhinderte den Torerfolg.
Am Einsatz und am Willen der Mannschaft lag es nicht. Bereits am Donnerstag steht für den BV Clusorth die nächste Aufgabe an. Dann geht es auswärts in Emsbüren weiter.
BV Clusorth-Bramhar – SG Bramsche 1966 1:3
BV Clusorth-Bramhar: Henrik Wendisch, Andre Schiller, Lucas Klus (79. Joole Stottmann), Bernd Eixler, Paul Tholen, Maik Kamphus, Tobias Griep, Dustin Kortholt, Max Stüwe (62. Lennard Triphaus), Jakob Tholen, Jonas Griep - Trainer: Marius Frerich
SG Bramsche 1966: Hendrik Hense, Karsten Lager, Pascal Kirchner (88. Jonas Gerdes), Peter Reulmann, Steffen Schotte, Niklas Nölker (70. Niko Franken), Jannik Over (90. Kevin Menger), Jonas Merse (75. Hannan Ramadan), Lucas Pieper, Jonas Determann (90. Henri Lüken), Daniel Plagge - Trainer: Daniel Klausing - Trainer: Björn Brüning
Zuschauer: 127
Tore: 1:0 Jonas Griep (2.), 1:1 Niklas Nölker (29.), 1:2 Niko Franken (70.), 1:3 Niko Franken (78.)