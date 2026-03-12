BV Clusorth-Bramhar zu Gast bei SW Varenrode

Nach dem ersten Dreier des Jahres steht für BV Clusorth-Bramhar die nächste Auswärtsaufgabe an. Beim Tabellennachbarn SW Varenrode wartet ein formstarker Gegner.

Mit dem 3:1-Auswärtssieg in Emsbüren holte die Mannschaft zuletzt die ersten wichtigen drei Punkte in diesem Jahr. Über weite Strecken zeigte das Team eine konzentrierte und souveräne Leistung und hatte die Partie jederzeit unter Kontrolle – ein Auftritt, an den man nun anknüpfen möchte.

Weiter gehen die Auswärtsfahrten für BV Clusorth-Bramhar. Dieses Mal führt der Weg zum Tabellennachbarn SW Varenrode – eine Begegnung, die für beide Teams im Kampf um die oberen Plätze richtungsweisend sein kann.

Doch die Aufgabe wird alles andere als einfach. Varenrode hat ein Spiel weniger absolviert und liegt vier Punkte hinter Clusorth-Bramhar. In den vergangenen Wochen präsentierte sich die Mannschaft zudem in starker Form: Vier Spiele in Serie blieb der kommende Gegner ungeschlagen und arbeitete sich damit wieder in die Spitzengruppe vor. Eine Serie, die der BV am Wochenende gerne beenden würde.

Das Hinspiel bleibt dennoch in Erinnerung: Mit einem deutlichen 6:0-Heimsieg setzte sich Clusorth-Bramhar damals klar durch. Blenden lassen will sich davon jedoch niemand – entscheidend wird sein, erneut die eigene Leistung auf den Platz zu bringen.

Mittelfeldspieler Max Stüwe mahnt zur Konzentration:

„Auch wenn das Hinspiel klar war, ist das Rückspiel sehr wichtig und darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Wir müssen mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung ein souveränes Spiel machen und die drei Punkte holen, um oben dran zu bleiben und eine Lücke nach unten zu schaffen.“