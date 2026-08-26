BV Bergisch Neukirchen und SSV Lützenkirchen starten furios Kreisliga A Remscheid-Solingen: Bergisch Neukirchen feiert zwei Kantersiege, der SSV Lützenkirchen beweist Comeback-Fähigkeiten. von Sascha Köppen · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Der BV Bergisch Neukirchen war früh in Torlaune. – Foto: Nils Weinbrenner

Der Auftakt in die neue Saison in der Kreisliga A verspricht Spannung. Während der BV Bergisch Neukirchen und der SSV Lützenkirchen mit der Maximalausbeute aus den ersten beiden Spielen gestartet sind, haben der TuS Quettingen und der SC Leichlingen noch Schwierigkeiten. Vier Vereine aus Leverkusen und Umgebung, vier unterschiedliche Ausgangslagen – und doch eint alle der Wunsch, in dieser Spielzeit den nächsten Schritt zu machen.

Ambitioniert in Jubiläumssaison BV Bergisch Neukirchen Nach einem soliden sechsten Platz in der Vorsaison und 120:58 Toren galt beim BVBN vor allem die fehlende Konstanz als Hindernis für einen größeren Sprung nach vorn. Nun sendet Bergisch Neukirchen früh ein Ausrufezeichen: Auf das 16:0 gegen den Hastener TV folgte ein 8:0 bei der TG Hilgen. Die Verantwortlichen gehen ambitioniert in die Jubiläumssaison, die im kommenden Jahr im 75-jährigen Vereinsbestehen gipfelt. Sportvorstand Bayer Kesisoglou sieht den Klub nach einem erfolgreichen Umbruch gut aufgestellt. „Wir haben den Kader nicht nur ergänzt, sondern qualitativ in der Breite verstärkt. Es sind viele sehr gute Spieler zu uns gekommen, die uns dabei helfen werden, in dieser Saison eine gute Rolle zu spielen“, betont er. Gleichzeitig bleibt die Nachwuchsarbeit ein zentraler Baustein. „Wir wollen unsere A-Jugendspieler im Blick behalten, ihnen Perspektiven aufzeigen und sie gezielt an den Seniorenfußball heranführen.“ Mit dem eingespielten Trainerduo Heiko Schornstein und Marcel Jeske, mehr Konkurrenzkampf im Kader und jeder Menge Selbstvertrauen deutet vieles darauf hin, dass Bergisch Neukirchen im oberen Tabellenbereich mitmischen kann. TuS Quettingen Auch die 05er zählen zu den Mannschaften, denen in dieser Spielzeit viel zuzutrauen ist. Die Leverkusener beendeten die vergangene Saison auf dem fünften Platz – mit einer der gefährlichsten Offensiven und einer nur durchschnittlichen Defensive. Die Vorbereitung verlief derweil alles andere als optimal und sorgte mehr für Bedenken als für Euphorie. Umso bemerkenswerter war der 4:2-Sieg zum Auftakt in Wermelskirchen. Vor allem die Brüder Emre und Behnan Maslar-Moustafa drückten der Partie mit jeweils zwei Treffern ihren Stempel auf. Die anschließende 2:4-Heimniederlage gegen Dersimspor Solingen zeigte allerdings, warum die Abwehr weiterhin ein großes Thema bleibt. Gelingt es dem TuS, die enorme Offensivqualität mit mehr Stabilität gegen den Ball zu verbinden, könnte die Mannschaft erneut zu den stärkeren Teams der Liga gehören.