BV Bad Lippspringe zieht ins Kreispokal-Finale ein und feiert Aufstieg

Mit 3:0 fegte der in der laufenden Spielzeit noch ungeschlagene Staffel 3-Bezirksligist am Donnerstagabend den klassenhöheren Hövelhofer SV vom Platz und zog in das Paderborner Kreispokal-Finale ein. Fast zeitgleich verlor der FSV Bad Wünnenberg-Leiberg, aktuell auf Platz 2, sein Nachholspiel gegen den SV Dringenberg mit 3:6, so dass der BV Bad Lippspringe nun uneinholbar ist und sich Bezirksliga 3-Meister 2024/25 nennen darf.

26 Siege und zwei Unentschieden sind die Bilanz in der Meisterschaft und im Kreispokal der laufenden Saison (111:19 Tore). Im kommenden Jahr kommt als überkreislicher Meister der Westfalenpokal hinzu. Das einzige Highlight der laufenden Spielzeit ist noch das Kreispokal-Finale am 29. Mai gegen Landesligist SF DJK Mastbruch.

Der BVL kehrt nach sechs Jahren in die Spielklasse zurück, in der man lange Zeit zuvor schon fest zum Inventar gehörte (1991 bis 2008 und 2015 bis 2019). Schon in den 60er- und 70er-Jahren gehörte man zu den Top-Adressen in Ostwestfalen und spielte in der damals noch viertklassigen Landesliga bzw. Verbandsliga.