BV Bad Lippspringe verlängert mit Trainer Markus Kleine-Tebbe

– Foto: BV Bad Lippspringe

Der BV Bad Lippspringe freut sich über die Vertragsverlängerung mit Chef-Trainer Markus Kleine-Tebbe. Mit diesem Schritt unterstreicht der Verein das Vertrauen in seine Arbeit.

Seit seiner Übernahme im November 2025 arbeitet Markus Kleine-Tebbe gemeinsam mit der Mannschaft intensiv an mehr Stabilität sowie an klaren Strukturen im Spiel. „Akribisch, hart, aber klar, fair, ehrlich und emotional“ – so beschreibt sich Kleine-Tebbe selbst als Trainer. Er freut sich auf die gemeinsame Weiterarbeit:

„Ich fühle mich beim BV Bad Lippspringe sehr wohl und sehe großes Potenzial in diesem Team sowie im gesamten Verein. Die vergangenen Monate waren definitiv eine Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen, aber wir haben als Mannschaft spürbare Fortschritte gemacht. Man merkt, dass das Team zunehmend an sich und den Weg glaubt und als Einheit auftritt. Jetzt geht es darum Stabilität aufzubauen – innerhalb der Mannschaft und in unserer Spielphilosophie. Ich freue mich, diesen Weg weiterhin mitgestalten zu dürfen und gemeinsam die nächsten Schritte zu gehen.“