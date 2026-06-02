BV Bad Lippspringe verlängert mit Trainer Markus Kleine-Tebbe

Der BV Bad Lippspringe freut sich über die Vertragsverlängerung mit Chef-Trainer Markus Kleine-Tebbe. Mit diesem Schritt unterstreicht der Verein das Vertrauen in seine Arbeit.
Seit seiner Übernahme im November 2025 arbeitet Markus Kleine-Tebbe gemeinsam mit der Mannschaft intensiv an mehr Stabilität sowie an klaren Strukturen im Spiel. „Akribisch, hart, aber klar, fair, ehrlich und emotional“ – so beschreibt sich Kleine-Tebbe selbst als Trainer. Er freut sich auf die gemeinsame Weiterarbeit:
„Ich fühle mich beim BV Bad Lippspringe sehr wohl und sehe großes Potenzial in diesem Team sowie im gesamten Verein. Die vergangenen Monate waren definitiv eine Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen, aber wir haben als Mannschaft spürbare Fortschritte gemacht. Man merkt, dass das Team zunehmend an sich und den Weg glaubt und als Einheit auftritt. Jetzt geht es darum Stabilität aufzubauen – innerhalb der Mannschaft und in unserer Spielphilosophie. Ich freue mich, diesen Weg weiterhin mitgestalten zu dürfen und gemeinsam die nächsten Schritte zu gehen.“
Der Fokus liegt nach dem Erreichen des Klassenerhalts nun voll auf der kommenden Landesligasaison. Der BVL will weiter mit voller Entschlossenheit, Energie und Leidenschaft in jedes Spiel gehen. Genau das fordert Chef-Trainer Markus Kleine-Tebbe von seinem Team.
„Markus steht für eine klare Spielidee und eine sehr gewissenhafte Arbeitsweise. Wir sehen uns mit ihm auf einem guten Weg und möchten die eingeschlagene Entwicklung konsequent fortsetzen“, erklärt der sportliche Leiter Dado Nesic.
Ein zentraler Bestandteil unserer sportlichen Ausrichtung bleibt dabei die Förderung junger Spieler. Dazu Seniorenobmann Ingo Jennebach:
„Wir möchten insbesondere talentierten Nachwuchsspielern aus der Region eine Plattform bieten, sich weiterzuentwickeln und für höhere Aufgaben zu empfehlen. Gleichzeitig setzen wir auf eine ausgewogene Mischung aus erfahrenen Akteuren und jungen Perspektivspielern“.