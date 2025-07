BV 04 veranstaltet am Wochenende ein neues Fußballturnier

Teilnehmer Grevenbroich-Süd und TSV Meerbusch II. – Foto: Michael Locke

Zwölf Mannschaften, 25 Spiele, 750 Minuten – Fußball satt gibt es am kommenden Wochenende auf der Platzanlage des BV 04 zu sehen. Mit dem „Düsseldorf Cup“ setzt der Traditionsverein aus Derendorf, der in der Vergangenheit vor allen Dingen für das A-Junioren Osterturnier bekannt war, einen neuen Akzent im Veranstaltungskalender.

Die Idee, ein Saisonvorbereitungsturnier für Herren auszurichten, stammt von dem Mann, der künftig selbst die Geschicke der ersten Mannschaft des BV steuert. Als Nachfolger von Yannick Weiler versucht sich Mo Afritit am Neuaufbau des in der Kreisliga B kickenden Teams, das die vergangene Saison als Tabellensechster abgeschlossen hat. Bei dem von ihm initiierten Turnier kann die Afritit-Elf nun zeigen, was sie drauf hat im Vergleich mit der regionalen Konkurrenz. Denn der „Düsseldorf Cup“ bietet mehr, als was der Name verspricht.

Neusser Vertreter und Landesligisten So trifft der Veranstalter in Gruppe A am Samstag auf die Grevenbroich-Neusser Vertreter 1. FC Grevenbroich-Süd und Vatan Neuss (Kreisliga A), nachdem er das Turnier am Freitagabend mit dem Derby gegen die zweite Mannschaft des DSC 99 eröffnet hat. Im Viertelfinale am Sonntag, für das sich neben den beiden bestplatzierten Klubs der drei Gruppen auch die beiden besten Gruppendritten qualifizieren, könnte es für den BV dann knüppeldick kommen. Denn in Gruppe B tummeln sich mit den Landesligisten SG Unterrath und GSV Moers die beiden Topfavoriten gemeinsam mit dem TSV Meerbusch II und dem ASV Tiefenbroich.