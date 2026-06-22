BV 04 startet mit Torfestival in die Aufstiegsrunde

Mit einem Spektakel haben die B-Junioren des BV 04 die Qualifikationsrunde zur Niederrheinliga eröffnet. Gegen die SVG Neuss-Weissenberg erkämpfte sich die Mannschaft von Youssef Aitzmani am Sonntagmorgen auf eigenem Platz ein 4:4.
„Das war ein ziemlich wildes Spiel. Da Neuss die vermeintlich stärkste Truppe in dieser Gruppe stellt, können wir mit dem Remis eigentlich auch ganz zufrieden sein“, meinte der Coach. Ein kleines „aber“ gab es aus Sicht der Derendorfer dennoch. Denn rein vom Spielverlauf her wäre für den BV auch ein Sieg drin gewesen.
An der Rossstraße lagen die Hausherren nach knapp einer halben Stunde und Treffern von Felix Stoffenberger (3.) und Til Wiechoczek (28.) bereits mit 2:0 in Front – ein scheinbar komfortabler Vorsprung. In der Folge stand Schlussmann Mikkel Heimeroth desöfteren im Mittelpunkt. Der Filius des ehemaligen Bundesliga-Torwarts Christopher Heimeroth (Borussia Mönchengladbach) bekam mehr zu tun als ihm lieb war. Den zwischenzeitlichen 2:3-Rückstand (31., 33., 44.) konnte aber auch Heimeroth junior nicht verhindern.
Der Nachwuchs von der Hans-Böckler-Straße war somit im zweiten Abschnitt gefordert, und er lieferte wie gewünscht. Auch nach dem Seitenwechsel fand der BV nach dem Gegentor zum 2:3 schnell wieder in die Spur und belohnte sich mit einem Doppelschlag von Baris Demir (53.) und Shayan Nikou (56.). Eine Vorentscheidung war in diesem offenen Schlagabtausch aber noch immer nicht gefallen.
Das letzte Wort in diesem kurzweiligen Spiel hatten dann wieder die Gäste (68.), die so einen Punkt mit nach Hause nahmen. Für den weiteren Verlauf der Qualifikation verspricht das Hochspannung. Da sich im Parallelspiel auch der 1. FC Mönchengladbach und der 1. FC Bocholt unentschieden trennten (0:0), bleibt die Ausgangslage unverändert.
„Unser Ziel bleibt Platz eins, der den Aufstieg in die Niederrheinliga garantiert“, sagt Aitzmani. Dafür muss sein Team, das sich größtenteils aus Kickern aus der letztjährigen U16 zusammensetzt, am kommenden Wochenende beim 1. FC Mönchengladbach schadlos halten, um dann zu Hause gegen Bocholt den Aufstieg perfekt zu machen. Aitzmani und seine Schützlinge hätten dann den Schaden repariert, der im vergangenen Sommer mit dem Abstieg in die Rhein-Ruhr-Liga entstanden war.
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