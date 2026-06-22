BV 04 startet mit Torfestival in die Aufstiegsrunde

Das letzte Wort in diesem kurzweiligen Spiel hatten dann wieder die Gäste (68.), die so einen Punkt mit nach Hause nahmen. Für den weiteren Verlauf der Qualifikation verspricht das Hochspannung. Da sich im Parallelspiel auch der 1. FC Mönchengladbach und der 1. FC Bocholt unentschieden trennten (0:0), bleibt die Ausgangslage unverändert.

„Unser Ziel bleibt Platz eins, der den Aufstieg in die Niederrheinliga garantiert“, sagt Aitzmani. Dafür muss sein Team, das sich größtenteils aus Kickern aus der letztjährigen U16 zusammensetzt, am kommenden Wochenende beim 1. FC Mönchengladbach schadlos halten, um dann zu Hause gegen Bocholt den Aufstieg perfekt zu machen. Aitzmani und seine Schützlinge hätten dann den Schaden repariert, der im vergangenen Sommer mit dem Abstieg in die Rhein-Ruhr-Liga entstanden war.

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