BV 04: Pokalübergabe in Tokio Die Macher des BV 04-Turniers ehren die Sieger der Hochschulmeisterschaft.

Jugendfußball vor über 50.000 Zuschauern, ein volles Olympiastadion jubelnde Sieger, weinende Verlierer. All das bietet das Endspiel um die Japanische Hochschulmeisterschaft, die in diesem Jahr zum 101. Mal ausgetragen wurde. Seit 2016 fester Bestandteil der detailliert choreographierten Siegerehrung: Die Übergabe des Charly-Meyer-Wanderpokals. Seit 2016 lädt der Japanische Hochschulfußball-Verband aus diesem Anlass die Turnierleiter des Osterturniers beim BV 04 nach Japan ein, um den Pokal zu übergeben. Diesmal hatten Martin Meyer und Piet Keusen die Reise nach Tokio angetreten. Der Pokal ist nach Martin Meyers Vater benannt, dem der Japanische Hochschulverband sehr dankbar für die Freundschaft zwischen Osterturnier und Verband ist. Denn 1983, also exakt vor 40 Jahren, war es Charly Meyer als Turnierleiter des Osterturniers gelungen, die japanische U18-Nationalmannschaft erstmals nach Düsseldorf zu lotsen. Anlass war das erste Deutsch-Japanische Wirtschaftsforum in der Landeshauptstadt. Von da an waren die Japaner alle zwei Jahre beim Osterturnier zu Gast und es entwickelte sich eine enge Freundschaft.